Врач назвал неожиданное свойство чая

«Диабет встречается на 20 процентов реже у любителей черного чая, но при условии, если этот чай без сахара», — подчеркнул врач.

Ранее Агапкин назвал полезную пищевую привычку, которая снижает риск сахарного диабета. Он заявил, что привычка завтракать по утрам может уберечь от этого недуга. По его словам, исследования ученых показали, что у людей, которые пропускают завтрак, примерно на 20 процентов выше риск возникновения этого заболевания, чем у тех, кто ест по утрам ежедневно.