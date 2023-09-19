Что такое калланетика и как она помогает похудеть
Скорректировать фигуру можно и без изнурительных тренировок.
Загадочное слово «калланетика» могло встречаться вам в расписании групповых программ спортзала или же просто в списке разновидностей фитнеса.
Что такое калланетика, какие упражнения относятся к ней и что нужно знать перед началом занятий? На все вопросы ответят наши эксперты, но сначала сделаем небольшой экскурс в историю.
Как возникла калланетика?
Чтобы найти истоки, нужно отправиться в США 1970-х годов. Как раз в это время из своих путешествий по миру в Нью-Йорк вернулась специалистка по фитнесу Кэллан Пинкни. После поездки спортсменка создала методику тренировок, нескромно назвав её своим именем. Кэллан писала книги и делала видеоуроки по калланетике, все её продукты становились бестселлерами. Что же за волшебные тренировки были у Пинкни?
В списке упражнений нет ничего изнуряющего. Это, скорее, совокупность статических нагрузок, поз классической йоги и элементов растяжки, а в основе калланетики лежит точное и медленное выполнение упражнений, направленных на проработку глубоких мышц.
Янина Колпакова, тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness: «Основное преимущество калланетики заключается в том, что она подходит людям всех возрастов и разного уровня физической подготовки. Занятия не требуют специального оборудования. Всё, что нужно для занятий этим видом физической активности, — коврик и немного свободного места».
Польза
- Калланетика направлена на работу с глубокими мышцами, часто остающимися незадействованными при выполнении обычных упражнений.
- Движения из этого направления помогают укрепить мышечный корсет и сделать фигуру более подтянутой.
- Медленное и контролируемое выполнение упражнений способствует улучшению осанки. Помогает предотвратить различные заболевания позвоночника.
- Регулярные занятия уменьшают боли в спине, так как упражнения направлены на укрепление мышц спины и коррекцию осанки.
- Занятия калланетикой требуют высокой концентрации и точности выполнения, что способствует развитию координации движений.
- Регулярные тренировки разовьют гибкость и укрепят иммунную систему.
Как заниматься?
Для достижения видимого результата рекомендуется заниматься регулярно три раза в неделю по 30 минут. Постепенно уровень нагрузки, количество счётов для каждого упражнения и время тренировки следует увеличивать. Когда результат от занятий будет заметен, можно сократить их до двух раз в неделю, но количество счётов для каждого упражнения и время тренировки должно возрасти. Такой вариант распределения нагрузки поможет поддерживать себя в тонусе и закрепить полученный эффект. Также для качественного разнообразия физических нагрузок достаточно 7–12 упражнений в одной тренировке, но упражнения должны существенно отличаться друг от друга.
Калланетика представляет собой выполнение статических поз, каждую из которых следует удерживать в течение 25–100 счётов. Естественно, время удерживания зависит от уровня вашей подготовки. На начальном этапе необходимо дозированно подходить к нагрузкам. Если вы только открываете для себя мир калланетики и ранее опыта занятий фитнесом у вас не было, удерживать позу будет достаточно 5–10 счётов, затем рекомендуется дать себе небольшой отдых и выполнить второй подход.
Важно не забывать, что все упражнения делаются медленно и контролируемо, без рывков и внезапных движений, всё выполняется точно и чётко. Дышать тоже нужно правильно: вдох производится на расслаблении, выдох – на напряжении мышц.
Марина Плеханова, декан «Колледжа Фитнеса»: «Важно, чтобы занятия были регулярными, в этом случае вы сможете увидеть пользу от них уже через несколько недель после начала».
Разминка
Прежде чем приступить к основной части тренировки, важно сделать разминку. Только после её выполнения можно приступать к основной части.
Наклоны с прямыми руками
Техника выполнения
- Встаньте, ноги на ширине плеч, руки свободно расположены вдоль туловища, голова и взгляд направлены вперёд.
- Поднимите прямые руки вверх и максимально растяните спину и торс.
- Сгибая колени, выполните наклон туловища вперёд и вниз с одновременным отведением рук назад.
- В момент разгибания туловища подтяните ягодицы, таз подайте вперёд и вверх.
- Вернитесь в исходное положение.
- Повторите несколько циклов.
Наклоны туловища с поворотом
- Встаньте, ноги поставьте вместе.
- Выполните наклон вперёд, постарайтесь коснуться кончиками пальцев пола.
- Задержитесь на 10–30 счётов в зависимости от вашего уровня физической подготовки.
- Медленно разверните туловище к правой ноге и обхватите ладонями лодыжку, при этом плотно прижмитесь грудью к ноге, лбом – к колену.
- Задержитесь в этом положении, после чего выполните разворот к левой ноге.
Упражнения основной части
Скручивания
- Лягте на спину, ноги согните в коленях и сведите вместе, стопы прижаты к поверхности, руки расположены вдоль туловища.
- Возьмитесь руками за внутреннюю поверхность бёдер и разведите локти в стороны.
- Округлите верхнюю часть туловища так, чтобы нос был направлен внутрь грудной клетки.
- Вытяните руки вдоль туловища, параллельно поверхности и медленно выполните движение руками вперёд-назад.
- Во время выполнения расслабьте всё тело, напрягаются только мышцы живота.
Подъём ног у опоры
Техника выполнения
- Сядьте спиной к опоре, руки вверху и держатся за опору, если нет возможности держаться за опору, выполните упор руками сзади.
- Тело расслаблено, ноги соединены и вытянуты перед собой.
- В этом положении согните ноги в коленях, подтяните к груди как можно выше.
- Затем опустите на пол.
- Следующим движением медленно поднимите вверх прямые ноги, затем разведите и сведите их.
- Вернитесь в исходное положение и снова повторите упражнение.
Сведение лопаток
Техника выполнения
- Расставьте ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, и колени слегка согнуты, опираемся на пятки.
- Таз не двигаем, поясница должна быть ровной.
- Медленно отводим плечи назад и немного вниз, выталкиваем грудную клетку вперёд, поддерживая напряжение между лопатками.
- Важно ощутить напряжение в каждой мышце.
- Затем легко отведите руки в стороны, поворачивайте ладони вверх и делайте пружинистые движения, сводя лопатки на протяжении 10–15 секунд.
Наклоны корпуса у стены
Техника выполнения
- Отходим от стены на шаг, встаём прямо, ноги на ширине плеч, колени немного сгибаем.
- Прижимаемся спиной к стене.
- Медленно наклоняемся вправо, скользя по стене, и останавливаемся в этом положении на 30 секунд, слегка пружиня в сторону наклона.
- Затем повторяем упражнение в другую сторону.
Упражнения с мячом для пилатеса
Упражнение для ног
Техника выполнения
- Встаньте, опорная нога чуть согнута в колене.
- Вторую ногу поставьте на мяч, надавливайте на него, но вес не переносите.
- Старайтесь работать только мышцами ноги.
- Повторите на другую сторону.
Сжимание мяча
Техника выполнения
- Встаньте, руки с мячом опущены, слегка согнуты в локтях.
- Необходимо сжать мяч и выполнять подъёмы рук с мячом вверх, не ослабляя давления на мяч.
- Повторяйте движение вверх-вниз.
Подъём ноги назад
- Встаньте на четвереньки, колени – под тазом, кисти рук – под плечами
- Положите мяч между голенью и бедром одной ноги, зажмите его.
- Выполните подъём ноги вверх, затем опустите вниз.
- Выполните на обе стороны.
Ягодичный мостик на мяче
Техника выполнения
- Лягте, согните ноги, под обе стопы положите мяч.
- Поднимите таз как можно выше.
- Удерживайте корпус ровным, ягодицы максимально напрягите.
- Затем опустите таз вниз и повторите движение.
За время существования спорта были придуманы десятки, а то и сотни разных методик, тренировок и упражнений. Стоит лишь собраться и начать искать те, которые будут приносить удовольствие. Поэтому от улучшения своего тела, здоровья и качества жизни вас отделяет только ваше нежелание.