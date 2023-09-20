Когда стоит ограничить употребление орехов

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, в каких случаях стоит отказаться от употребления орехов.

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Эксперт напомнила, что калорийность орехов очень высока, есть их нужно так, чтобы не превысить дневную норму калорий. Норма для взрослого человека: примерно 20-30 г орехов в день.

Кроме того, орехи являются сильным аллергеном. В большей степени аллергии подвержены дети, поскольку их желудочно-кишечный тракт еще функционально-незрелый. Но аллергия на орехи может возникать и взрослых, имеющих заболевания ЖКТ, например, панкреатит или холецистит.

Диетолог добавила, что кроме аллергических реакций, орехи могут вызывать вздутие, дискомфорт и нарушения стула.