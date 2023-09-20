Когда стоит ограничить употребление орехов
Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, в каких случаях стоит отказаться от употребления орехов.
Эксперт напомнила, что калорийность орехов очень высока, есть их нужно так, чтобы не превысить дневную норму калорий. Норма для взрослого человека: примерно 20-30 г орехов в день.
Кроме того, орехи являются сильным аллергеном. В большей степени аллергии подвержены дети, поскольку их желудочно-кишечный тракт еще функционально-незрелый. Но аллергия на орехи может возникать и взрослых, имеющих заболевания ЖКТ, например, панкреатит или холецистит.
Диетолог добавила, что кроме аллергических реакций, орехи могут вызывать вздутие, дискомфорт и нарушения стула.
Она также добавила, что полезнее употреблять орехи сырыми, а не обжаренными, солеными и тем более — в глазури или шоколаде. В процессе жарки орехи теряют полезные свойства жиров, а соль, которую в избытке используют в пищевой промышленности, способствует задержке воды в организме и возникновению отеков, передает Pravda.ru.