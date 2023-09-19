Как избежать осложнений после пластики груди

После неудачной пластики грудь может стать неровной из-за эффекта дабл-бабл. Об этом рассказал пластический хирург Дмитрий Зимин .

«Эффект дабл-бабл после маммопластики возникает в ходе оперативного вмешательства, когда хирург расширяет пятно молочной железы и формируется новая субмаммарная складка», – пояснил врач.

По его словам, в результате этого грудь выглядит неровной. Дмитрий Зимин уточнил, что необходимо корректно подбирать имплант, чтобы избежать осложнений, пишет издание Lenta.ru.