Пользу миндаля при похудении подтвердили ученые

Австралийские ученые установили, что миндаль способствует снижению веса, предотвращает нарушения обмена веществ и улучшает здоровье сердца. К таким выводам пришли исследователи из Университета Южной Австралии.

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Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более 140 человек в возрасте от 25 до 65 лет. На начало эксперимента все они страдали от лишнего веса и ожирения. В ходе наблюдений каждый прошел специальную девятимесячную программу, направленную на избавление от лишних килограммов.

Первый этап программы включал в себя низкокалорийную диету. В качестве перекусов между основными приемами пищи одна часть участников эксперимента получала миндальные орехи, а другая – рисовые крекеры или мюсли с высоким содержанием углеводов. Второй этап был призван зафиксировать вес после снижения. В этой части программы наблюдаемые употребляли пищу со сниженным объемом калорий.