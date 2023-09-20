Врач рассказал о пользе утренних потягиваний
Как известно, настроиться спросонья на рабочий лад бывает тяжеловато. Особенно после не очень хорошего сна. Тем не менее взбодриться с утра можно в любом случае, если сделать несколько простых действий.
Подробнее о них врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко рассказал радио Sputnik.
Утренняя зарядка: с чего начать
По словам Бондаренко, начинать утреннюю зарядку лучше с потягиваний.
«То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнения», — пояснил доктор.
Кроме того, по утрам необходимо делать дыхательную гимнастику. Выполнять её можно сидя или стоя. Она помогает насытить организм кислородом. Упражнения активизируют работу нервной системы и улучшают общее физическое состояние. После этого можно делать и другие упражнения.
Какие продукты помогают взбодриться
Упадок сил может настигнуть человека не только утром, но в самый неподходящий для этого момент. Быстро взбодриться в этом случае помогут некоторые продукты, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Лучше всего подействуют корень женьшеня или настойка элеутерококка, которые могут изменить состояние организма в течение часа.
Хорошими средствами также считаются мёд и урбеч (ореховая паста) из семян кунжута, грецких орехов, конопли и косточек абрикосов.
Среди других продуктов выделяют яйца (содержат много витаминов и белка), ягоды (особенно клюкву, чернику и бруснику), гречку, киноа и семена чиа.
Откуда берётся хроническая усталость
Иногда усталость принимает хронический характер. Причин тому может быть множество, и иногда это различные патологии. Например, дефицит железа в организме, тормозит кровообращение, и ткани хуже насыщается кислородом. Человек бледнеет, дышит с трудом, испытывает проблемы с кожей, ногтями и волосами. Диабетики тоже страдают от усталости. В их случае она связана с нарушением выработки инсулина. Сопутствующие симптомы: жажда, частые походы в туалет, быстрый набор веса и так далее.