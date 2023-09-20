Врачи рассказали, когда маммография противопоказана
Маммография полезна для ранней диагностики рака груди, однако у неё есть противопоказания. О том, кому не стоит проходить эту процедуру, пишет «Почему болит» со ссылкой на акушера-гинеколога Наталию Супранович.
Рентгенологическое исследование связано с небольшими дозами ионизирующего излучения. У женщин старше 40 лет риск заболеть раком груди достаточно высок, чтобы не отказываться от процедуры без уважительных причин.
Противопоказания:
- беременность;
- подозрение на беременность;
- период лактации;
- повреждение кожи в области груди или сосков.
Если у женщины установлены имплантаты, необходимо сообщить об этом врачу, поскольку силиконовый эндопротез может затруднить проведение маммографии и потребуется дополнительное обследование.
Если нет противопоказаний, специалисты рекомендуют проходить процедуру ежегодно начиная с 40 лет. Скрининговый тест позволяет выявить любые отклонения ещё до появления клинических симптомов.
«Исследование наиболее эффективно проводить на 5-12 день цикла, считая от первого дня менструации. Железистая ткань груди уже не так отёчна, и врач сможет тщательно провести обследование на наличие уплотнений. Женщины, которые находятся в менопаузе, могут делать эту процедуру в любой день», — пояснила Супранович.