Врачи рассказали, когда маммография противопоказана

Маммография полезна для ранней диагностики рака груди, однако у неё есть противопоказания. О том, кому не стоит проходить эту процедуру, пишет «Почему болит» со ссылкой на акушера-гинеколога Наталию Супранович.

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Рентгенологическое исследование связано с небольшими дозами ионизирующего излучения. У женщин старше 40 лет риск заболеть раком груди достаточно высок, чтобы не отказываться от процедуры без уважительных причин.

Противопоказания:

беременность;

подозрение на беременность;

период лактации;

повреждение кожи в области груди или сосков.

Если у женщины установлены имплантаты, необходимо сообщить об этом врачу, поскольку силиконовый эндопротез может затруднить проведение маммографии и потребуется дополнительное обследование.

Если нет противопоказаний, специалисты рекомендуют проходить процедуру ежегодно начиная с 40 лет. Скрининговый тест позволяет выявить любые отклонения ещё до появления клинических симптомов.