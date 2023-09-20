Чем полезны упражнения на фитболе

Упражнения на мячах для фитнеса, также известных как фитболы, полезны для профилактики остеопороза, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале . Кроме того, они тренируют вестибулярный аппарат, укрепляют мышцы и помогают офисным работникам избавляться от болей в спине.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что мячи для фитнеса были изобретены в Италии и первоначально назывались «швейцарскими мячами». В ходе исследований выяснилось, что они тренируют вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. Это обусловлено тем, что человеку необходимо контролировать положение каждой мышцы, чтобы удерживаться на мяче. В свою очередь кардиолог Герман Гандельман заявил, что фитболы укрепляют мышечно-костный аппарат. Во время сидения на таких мячах работают практически все мышцы, в том числе брюшного пресса, спины и ног. Особенно полезны фитболы для костей.