Названы противопоказания к хирургической коррекции формы живота

Более 40% людей во всем мире недовольны видом своих животов. Не всегда удается привести их в порядок, даже активно занимаясь спортом и питаясь правильно. Многие находят выход, обратившись к пластическим хирургам - операция под названием «абдоминопластика» помогает исправить форму живота. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

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С помощью абдоминопластики можно распрощаться с неприятными изменениями, вызванными беременностью или избыточным весом. По данным источника, на операцию чаще всего приходят именно женщины, у которых после родов деформировался живот, провисла кожа и появились растяжки.

Абдоминопластику проводят при рубцах на коже, диастазе мышц, деформации пупка, грыжи живота и чрезмерных жировых отложениях. Главное преимущество: восстановление сухожильно-мышечного каркаса передней брюшной стенки за счет стягивания соединительной ткани.

Важно помнить, что у любого серьезного хирургического вмешательства имеются противопоказания. Абдоминопластику не назначают при наличии хронических заболеваний в стадии обострения, воспалений на коже, периода лактации, ожирения средней и выраженной степени.