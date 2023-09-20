Названы противопоказания к хирургической коррекции формы живота
Более 40% людей во всем мире недовольны видом своих животов. Не всегда удается привести их в порядок, даже активно занимаясь спортом и питаясь правильно. Многие находят выход, обратившись к пластическим хирургам - операция под названием «абдоминопластика» помогает исправить форму живота. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.
С помощью абдоминопластики можно распрощаться с неприятными изменениями, вызванными беременностью или избыточным весом. По данным источника, на операцию чаще всего приходят именно женщины, у которых после родов деформировался живот, провисла кожа и появились растяжки.
Абдоминопластику проводят при рубцах на коже, диастазе мышц, деформации пупка, грыжи живота и чрезмерных жировых отложениях. Главное преимущество: восстановление сухожильно-мышечного каркаса передней брюшной стенки за счет стягивания соединительной ткани.
Важно помнить, что у любого серьезного хирургического вмешательства имеются противопоказания. Абдоминопластику не назначают при наличии хронических заболеваний в стадии обострения, воспалений на коже, периода лактации, ожирения средней и выраженной степени.
«Операция проводится под эндотрахеальной анестезией. В первую неделю реабилитации нужно оставаться под наблюдением врача в стационаре. Через 10-12 дней снимают швы. Компрессионное белье придется использовать не менее двух месяцев. Затем полгода нужно избегать физических нагрузок и подъема тяжестей. Перед планированием операции необходимо посетить терапевта, а потом и пластического хирурга», - отметил пластический хирург ФНКЦ ФМБА России Александр Смаль.