Кардиолог Бойков рассказал, что такое синдром разбитого сердца

Врач-кардиолог Глеб Бойков предупредил о том, что из-за несчастной любви, человек может испытывать физическую боль в сердце, как при инфаркте. Об этом он рассказал в беседе с "Известиями".

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По словам специалиста, у этого явления есть собственное название - синдром разбитого сердца, или синдром Такуцобо, что с японского языка переводится как ловушка осьминога. Также Глеб Бойков отметил, что чаще этому подвержены женщины из-за большей эмоциональности.

«Под воздействием ярких эмоций в кровь выбрасывается большой объем гормонов, который приводит к изменению формы стенок камеры сердца и практически полностью блокирует его функцию, имитируя на ЭКГ признаки инфаркта. В результате сердце становится похоже на ловушку для осьминогов в виде кувшина, которые использовали в Японии. Данное состояние сопровождается болью в сердце, как при инфаркте», — объяснил врач-кардиолог.

При этом Глеб Бойков посоветовал обратиться к врачу, чтобы скорректировать уровень гормонов и нормализовать функцию сердца.