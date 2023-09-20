Названы наиболее эффективные для прокачки мышц варианты приседаний

Специалист отметил пользу приседаний с прыжком на ящик, с фитнес-резинкой или с дополнительным весом (гантелями, штангой или пустым грифом для начинающих). Кроме того, Карпов посоветовал болгарские сплит-приседания, при которых одна нога отведена назад и носком стоит в упоре на скамейку, и приседания с использованием машины Смита в тренажерном зале.