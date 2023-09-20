С чего начинать утро после 40 лет: советы диетолога

Диетолог Сабат посоветовала изучить способы управления стрессом после 40 лет. В этом возрасте метаболизм начинает замедляться, мы быстрее набираем вес и труднее его сбрасываем. Однако нет никаких причин мириться с таким положением вещей. Врач дала несколько простых, но важных советов, которые помогут сделать обмен веществ таким же активным, как у молодых людей. Причём рекомендации актуальны как для мужчин, так и для женщин.

Диетолог и личный тренер Мэри Сабат рассказала изданию She Finds, что простые упражнения, сбалансированный завтрак и управление стрессом по утрам — самое лучшее сочетание для здоровья после 40 лет.

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1. Упражнения

Не секрет, что регулярные физические упражнения — это один из ключевых компонентов потери веса. Сабат отметила, что сочетание кардио (например, ходьбы, бега или езды на велосипеде) и силовых тренировок — это хороший способ разогнать метаболизм у взрослых людей. Она посоветовала заниматься силовыми тренировками 2–3 раза в неделю.

Физкультура особенно полезна для людей старше 40 лет, так как мышечная масса уменьшается с возрастом, что приводит к снижению скорости обмена веществ. А регулярные физические упражнения помогают противодействовать потере мышц, поддерживать здоровый вес и улучшать общее состояние.

Эксперт обратила внимание, что силовые упражнения помогают увеличить мышечную массу, которая сжигает больше калорий, даже когда вы ничего не делаете.

2. Сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка

Правильное питание имеет решающее значение для вашего метаболизма и потери веса. Сабат подчеркнула важность употребления нежирных белковых продуктов, цельного зерна, полезных жиров и большого количества фруктов и овощей.

«Пище, богатой белками, нужно больше энергии для переваривания. Поэтому вы долго ощущаете себя сытыми. Цельные зерновые продукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови, предотвращая энергетические сбои, которые могут замедлить обмен веществ», — отметила Сабат.

Употребление достаточного количества белка считается ещё одной важной частью поддержки поддержания и восстановления мышц с возрастом. А это важно для спортсменов.

3. Управление стрессом

Не пренебрегайте своим психическим здоровьем, призвала тренер. Стресс может нанести серьёзный ущерб не только вашей психике, но и телу.

«Хронический стресс может привести к гормональному дисбалансу (например, увеличению кортизола — гормона стресса), который может замедлить обмен веществ и способствовать увеличению веса», — пояснила Сабат.

Так что управление стрессом становится особенно важным аспектом. Занимайтесь по утрам медитацией, дыхательными практиками или выделите время на хобби, которое вас успокаивает, посоветовала эксперт.

Какие продукты должны быть в рационе после 50 лет

Когда возраст переваливает за 50, в человеческом организме начинаются необратимые процессы старения. Они ухудшают тот же метаболизм и обостряют хронические заболевания. Но старение можно сделать «здоровым», и не последнюю роль в этом играет еда.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что людям пенсионного и предпенсионного возраста нужно выбирать еду, которая улучшает обменные процессы и замедляет процессы старения. Вот эти продукты:

морская рыба,

овсянка,

крупы,

кисломолочное,

хлеб со злаками.