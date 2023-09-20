Врач рассказала о пользе и вреде жевательной резинки

Врач Лебедева: жвачку полезно жевать не более 15 минут.

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Многие люди обожают закидываться жевательной резинкой после еды. Особенно это касается любителей лука, чеснока и другой еды с резким запахом. Для них жвачка — настоящее освежающее спасение. Ещё она очищает полость рта от кусочков пищи. Но всегда ли полезно жевать жвачку? Нет, только при определённых условиях.

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Когда жевать жвачку полезно

Как рассказала в своём телеграм-канале эндокринолог Диляра Лебедева, жвачка обладает следующими полезными свойствами:

очищает зубы и рот от остатков пищи;

стимулирует выработку слюны и желудочного сока, улучшая пищеварение;

помогает справиться с чувством голода.

Важное условие: жевать жвачку можно только после еды и максимум 15 минут. В ином случае она может навредить зубам, если в ней содержится сахар. Ну и стоит помнить, что чистку зубов жвачка заменить не в состоянии.

Как жвачка может навредить

Помимо того, что длительное жевание жвачки с сахаром может спровоцировать зубной кариес, нужно знать, что сахзам тоже может оказаться вреден.

Всё из-за подсластителя под названием ксилит. Его добавляют, чтобы сохранить вкус продукта. И этот сахарозаменитель может заставить человека есть больше необходимого.

Он поступает в кровь с жвачкой, и у человека просыпается аппетит: организм думает, что на подходе более солидная трапеза. Так можно прийти к нарушению метаболизма и набору лишнего веса. Ведь голод — не тётка.

Откуда берётся вонь изо рта

Кстати, если у вас частенько неприятно попахивает изо рта, и вам постоянно нужно освежать дыхание, то лучше сперва искорените причину вони.

Чаще всего это проблемы с ротовой полостью, которые возникают из-за неправильного ухода за ней. Пользуйтесь зубной нитью и щёткой, не забывайте навещать стоматолога.

Иногда изо рта воняет из-за заболеваний ЛОР-органов. В их числе хронический тонзиллит, синусит и другие. Конкретной причиной запаха в этом случае можно назвать гнойные отложения.