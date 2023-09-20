Врач рассказала о пользе и вреде жевательной резинки

Полезно ли жевать жвачку? Да, но есть одно важное условие
Врач Лебедева: жвачку полезно жевать не более 15 минут.
Многие люди обожают закидываться жевательной резинкой после еды. Особенно это касается любителей лука, чеснока и другой еды с резким запахом. Для них жвачка — настоящее освежающее спасение. Ещё она очищает полость рта от кусочков пищи. Но всегда ли полезно жевать жвачку? Нет, только при определённых условиях.
Когда жевать жвачку полезно
Как рассказала в своём телеграм-канале эндокринолог Диляра Лебедева, жвачка обладает следующими полезными свойствами:
- очищает зубы и рот от остатков пищи;
- стимулирует выработку слюны и желудочного сока, улучшая пищеварение;
- помогает справиться с чувством голода.
Важное условие: жевать жвачку можно только после еды и максимум 15 минут. В ином случае она может навредить зубам, если в ней содержится сахар. Ну и стоит помнить, что чистку зубов жвачка заменить не в состоянии.
Как жвачка может навредить
Помимо того, что длительное жевание жвачки с сахаром может спровоцировать зубной кариес, нужно знать, что сахзам тоже может оказаться вреден.
Всё из-за подсластителя под названием ксилит. Его добавляют, чтобы сохранить вкус продукта. И этот сахарозаменитель может заставить человека есть больше необходимого.
Он поступает в кровь с жвачкой, и у человека просыпается аппетит: организм думает, что на подходе более солидная трапеза. Так можно прийти к нарушению метаболизма и набору лишнего веса. Ведь голод — не тётка.
Откуда берётся вонь изо рта
Кстати, если у вас частенько неприятно попахивает изо рта, и вам постоянно нужно освежать дыхание, то лучше сперва искорените причину вони.
Чаще всего это проблемы с ротовой полостью, которые возникают из-за неправильного ухода за ней. Пользуйтесь зубной нитью и щёткой, не забывайте навещать стоматолога.
Иногда изо рта воняет из-за заболеваний ЛОР-органов. В их числе хронический тонзиллит, синусит и другие. Конкретной причиной запаха в этом случае можно назвать гнойные отложения.
Наконец, не самая очевидная причина — проблемы с психикой. Порой стресс, депрессия и прочие похожие патологии могут существенно влиять на состояние полости рта, вызывая неприятный запах. Всё из-за того, что организм начинает активно выделять слюну, и бактерии становятся активнее.