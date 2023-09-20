Миома матки: почему болезнь легко не заметить и чем это грозит

Гинеколог Агаханова: миому матки чаще всего находят у женщин от 30 до 50 лет.

Миома — это такая опухоль, образованная из гладкой мышцы матки. Причём у неё нет возраста как такового — её могут диагностировать у любой женщины. Это одно из самых распространённых гинекологических заболеваний, которое влияет на женскую репродуктивную систему. И его коварство в том, что оно может до последнего не давать о себе знать.

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Акушер-гинеколог Юлия Агаханова рассказала, что к факторам риска миомы матки относят:

раннюю менструацию,

отсутствие родов,

поздний репродуктивный возраст,

ожирение,

приём тамоксифена,

большое количество родов,

менопауза,

курение,

воспалительные процессы.

Симптомы миомы

В большинстве случаев миома протекает бессимптомно, и женщина может даже не знать о ней. Но в некоторых ситуациях она может вызывать такие симптомы, как:

обильные менструации,

кровотечения вне менструации,

боль и дискомфорт во время полового акта,

позывы к мочеиспусканию и запоры.

Выявить миому можно на ультразвуковом исследовании органов малого таза. Врач сможет оценить размеры, количество и локализацию миоматозных узлов. Иногда специалист может назначить магнито-резонансную томографию (МРТ).

Лечение миомы матки

Для начала стоит понимать, что миома матки лечится. И в лечении есть несколько подходов, которые включают:

Консервативные методы (лекарственная, гормональная терапия и т. д.). Его назначают только для лечения симптомов или в качестве подготовки перед операцией. Длительность лечения составляет 3–6 месяцев. Хирургическое вмешательство. К нему прибегают, если симптомы сильно мешают жизни пациентки или даже угрожают её здоровью. Операции могут быть различными: от миомэктомии (удаление только опухолей и сохранение матки) до гистерэктомии (полное удаление матки).

В некоторых случаях миома может дать рецидив после операции или прогрессировать со временем. Поэтому важно проводить регулярное наблюдение у гинеколога и при необходимости рассматривать альтернативные методы лечения, такие как эмболизация маточных артерий или фокусированная ультразвуковая терапия (воздействие ультразвуковыми волнами на миоматозные узлы, что приводит к прекращению роста узла).

Можно ли вылечить миому диетой?

В Сети можно найти информацию о том, что соблюдение диеты якобы предотвращает и уменьшает размеры миомы. Это не так. Лучше сразу обращайтесь к врачу.

Справедливости ради стоит сказать, что хоть изменение рациона питания не уменьшит размер миомы, но правильные диетические привычки важны для общего состояния здоровья женщины. Есть некоторые рекомендации, которым стоит прислушиваться всем женщинам:

не употреблять большое количество красного мяса,

уменьшить количество потребляемых насыщенных жиров,

увеличить количество клетчатки.