Врач перечислила россиянам быстро стареющие части тела

«Во-первых, кожа на шее тонкая, на нее влияют внешние факторы, такие как солнечное излучение, загрязнение и воздействие свободных радикалов. Во-вторых, шея находится в постоянном движении и подвержена нагрузкам, из-за чего со временем мышцы могут потерять тонус и упругость, а кожа обвиснуть и потерять эластичность. Поэтому, начиная с 35–40 лет, следует уделять особое внимание уходу за этой областью», — посоветовала эксперт.