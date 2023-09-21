Нафталановые ванны: что это такое и есть ли от них польза

Дерматолог Кандинская: польза нафталановых ванн не доказана. Ещё их называют «ванны из нефти», это даже звучит как будто на богатом. В реальности для процедуры используют особый сорт нефти — нафталан, который отличается от классического чёрного золота высоким содержанием нафтеновых (то есть предельных циклических) углеводородов. И эту процедуру могут позволить себе и простые смертные. Да и в интернет-магазинах можно найти концентрат этой нефти и устроить себе процедуру дома. Но стоит ли оно того?

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Дерматолог DocMed Екатерина Кандинская рассказала, что когда-то бальнеотерапия (научное название лечения ваннами) была популярным направлением в лечении кожных заболеваний. Справедливости ради, это и сейчас не самая последняя процедура для терапии некоторых недугов.

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Курорты, где широко применяют такие ванны, можно найти не только на родине этого вида нефти — в городе Нафталан в Азербайджане, но и на многих курортах России, например в Тольятти, Кисловодске и других, а также в Румынии и других странах Европы.

Для чего нужны нафталановые ванны

Нафталановые ванны в основном используют в лечении кожных заболеваний. Но вместе с тем их прописывают пациентам с заболеваниями:

ревматологического,

хирургического,

неврологического,

гинекологического,

урологического профиля.

Часто что врачи, что пациенты хвалят противовоспалительное, обезболивающее, метаболическое действие этих процедур.

Вот только есть нюанс. Как сказала Кандинская, сейчас нет ни одного исследования, которое бы доказывало эффективность данной процедуры. Для того чтобы утверждать, работают нафталановые ванны или нет, требуются дополнительные исследования не только их эффективности, но и безопасности.

Опасность ванн из нефти

«В открытых источниках есть информация только о том, что нафталин (один из составляющих нафталановой нефти) может негативно влиять на систему крови человека, вызывая гемолитическую анемию, и способствует развитию заболеваний органа зрения (катаракты)», — предупредила врач.

Дерматолог отметила, что Международное агентство по изучению рака определяет нафталин как потенциальный канцероген для животных и человека.

А ещё нафталин и другие продукты, содержащие нафталин, запрещены на территории Европейского союза ещё с 2008 года. И на территории Китая также запрещено использование нафталина.

Курорт в ванной

А вот в чём многие врачи уверены, так это в солевых ваннах. Они помогают расслабиться, успокаивают и восстанавливают нервную систему, а также выводят вредные токсины из организма. Но чтобы добиться максимально сильного лечебного эффекта от процедуры, нужно знать несколько правил.

«Морская соль должна использоваться следующим образом — 1 кг на 100 л воды, то есть мы минимально кладём на ванну. На обычную стандартную ванну 300 л мы кладём не менее 3 кг соли — и только тогда у нас получается лечебный эффект», — посоветовала дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.