Доктор Гинзбург объяснил, какие витамины замедляют старение

Витамины группы В могут замедлить старение человеческого организма. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«С возрастом в организме накапливается гомоцистеин – токсичное вещество, поражающее сосуды. Витамины В6, В9 и В12 способствуют переходу гомоцистеина в полезную аминокислоту метионин. В большом количестве они содержатся в крупах, ягодах, капусте, салатах и рыбе», – отметил эксперт.

По его словам, употребление данных продуктов поможет продлить жизнь. Михаил Гинзбург уточнил, что много метионина содержится в животном белке, но он вреден для пожилых людей в избытке. Пенсионерам рекомендовано употреблять соевые и бобовые продукты, а также витамины.