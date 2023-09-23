Предменструальный синдром связан с ранней менопаузой и жесткими сосудами

Ученые из Каролинского института (KI) выяснили, что тяжелый предменструальный синдром характерен для женщин с высоким риском ранней менопаузы и более тяжелых ее симптомов.

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Также возможно, что у таких пациенток чаще встречаются жесткие сосуды, то есть ПМС может быть связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Предменструальный синдром (ПМС) включает физические и связанные с настроением симптомы, регулярно возникающие у женщины перед менструацией. Известно, что их тяжесть связана со снижением качества жизни, ухудшением психического здоровья и повышенным риском гипертонии.

В новом исследовании приняли участие более 1200 женщин с предменструальным синдромом, средний возраст которых составил 41 год. 2400 женщин из контрольной группы не испытывали ПМС, их средний возраст составил 42 года. За участницами наблюдали в среднем 20 лет. Риск ранней менопаузы (за исключением возникшей в результате операции или лечения рака) был более чем в 2,5 раза выше у женщин с ПМС.

Кроме того, эти женщины страдали от более тяжелых симптомов менопаузы: риск развития менопаузального синдрома от умеренной до тяжелой степени был на 70% выше по сравнению с женщинами без ПМС, а приливы жара из-за менопаузы у них встречались в три раза чаще. При этом чем выраженнее были симптомы ПМС, тем хуже были проявления менопаузы. Ученые предполагают, что ПМС связан с нарушением обмена сигналами между гипофизом и яичниками.