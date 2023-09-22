Эндокринолог объяснила, как есть кукурузу без вреда для организма

Сладкая кукуруза продается почти на каждом российском пляже. Отказывать себе в лакомстве не стоит, но важно помнить несколько нюансов, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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«Учтите, что наш организм не может полностью переварить кукурузу. У нас просто недостаточно ферментов и кишечных бактерий, чтобы справиться с целлюлозой, которой много в початке», – написала Павлова в своем телеграм-канале.

Поэтому в случае переедания может возникнуть тяжесть в желудке, несварение и метеоризм. Кукуруза долго покидает человеческий организм, поэтому ее не нужно есть перед обследованием ЖКТ.

Чтобы облегчить переваривание, нужно тщательно жевать кукурузу. Также есть лучше вареный початок, так как в сыром виде он усваивается гораздо хуже.