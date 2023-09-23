Что можно есть на ночь, не переживая о весе

Нутрициолог Тиханычева порекомендовала не есть свежие овощи и салаты вечером. Как оказалось, они утяжеляют процесс пищеварения. Вообще овощи можно, но некрахмалистые и не сырые. Главная задача — не нагружать пищеварительную систему. Подробнее о том, что можно съесть без вреда для фигуры вечером, рассказала врач-нутрициолог Жанна Тиханычева.

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Что есть вечером

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Специалист отметила, что вечером пищеварение замедляется, поэтому нужно выбирать еду, которая поможет организму отдохнуть.

Подойдут термически обработанные некрахмалистые овощи:

все крестоцветные: разные виды капусты — белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская и т. д., а также рукола, редис;

болгарский перец;

стручковая фасоль;

огурцы;

спаржа;

цукини;

лук;

зелень.

Можно приготовить их в духовке (с оливковым или маслом гхи и специями) или сделать суп-пюре. Ещё вариант — запечённые овощи с нежирной рыбой. Все эти блюда легко перевариваются и не отражаются на фигуре.

Если день был не без стресса, добавьте сложных углеводов — например, гречку, рис басмати или киноа. Они тоже хорошо перевариваются и не повышают уровень сахара в крови, отметила Тиханычева.

Перекусывать продуктами, которые не вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови, рекомендовала и врач-диетолог Александра Разаренова. Подойдут:

орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые;

тыквенные или конопляные семечки;

куриные или перепелиные яйца;

костный бульон;

авокадо.

При этом лучше всего, по словам специалиста, перед сном совсем не есть, так как желудочно-кишечный тракт ночью тоже должен отдыхать. Диетолог порекомендовала наладить дневной рацион — благодаря этому что-то съесть на ночь уже не захочется.

До скольких можно есть вечером

Идеально ужинать не позднее семи вечера, рассказала Тиханычева. Спать нужно лечь после 2–3 часов с последнего приёма пищи. Лучше всего — до 23:00.

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