Что можно есть на ночь, не переживая о весе
Нутрициолог Тиханычева порекомендовала не есть свежие овощи и салаты вечером. Как оказалось, они утяжеляют процесс пищеварения. Вообще овощи можно, но некрахмалистые и не сырые. Главная задача — не нагружать пищеварительную систему. Подробнее о том, что можно съесть без вреда для фигуры вечером, рассказала врач-нутрициолог Жанна Тиханычева.
Что есть вечером
Специалист отметила, что вечером пищеварение замедляется, поэтому нужно выбирать еду, которая поможет организму отдохнуть.
Подойдут термически обработанные некрахмалистые овощи:
- все крестоцветные: разные виды капусты — белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская и т. д., а также рукола, редис;
- болгарский перец;
- стручковая фасоль;
- огурцы;
- спаржа;
- цукини;
- лук;
- зелень.
Можно приготовить их в духовке (с оливковым или маслом гхи и специями) или сделать суп-пюре. Ещё вариант — запечённые овощи с нежирной рыбой. Все эти блюда легко перевариваются и не отражаются на фигуре.
Если день был не без стресса, добавьте сложных углеводов — например, гречку, рис басмати или киноа. Они тоже хорошо перевариваются и не повышают уровень сахара в крови, отметила Тиханычева.
Перекусывать продуктами, которые не вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови, рекомендовала и врач-диетолог Александра Разаренова. Подойдут:
- орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые;
- тыквенные или конопляные семечки;
- куриные или перепелиные яйца;
- костный бульон;
- авокадо.
При этом лучше всего, по словам специалиста, перед сном совсем не есть, так как желудочно-кишечный тракт ночью тоже должен отдыхать. Диетолог порекомендовала наладить дневной рацион — благодаря этому что-то съесть на ночь уже не захочется.
До скольких можно есть вечером
Идеально ужинать не позднее семи вечера, рассказала Тиханычева. Спать нужно лечь после 2–3 часов с последнего приёма пищи. Лучше всего — до 23:00.
Какая еда помогает уснуть
Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала есть продукты, богатые триптофаном (аминокислота, из которой вырабатывается мелатонин). Он есть в любых продуктах животного происхождения, но на ночь уместен не любой. Из этой группы подойдут кисломолочные, вёшенки и индейка, а в целом также киви и рыба.