Врач рассказала о новейшем методе лечения варикоза

Варикоз — это смертельно опасное заболевание, поддающееся безболезненному лечению с помощью лазера, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, своевременное обращение к флебологу может помочь избежать инсульта или легочной тромбоэмболии. Лечение варикоза методом лазерной коагуляции не только не доставляет пациенту боли, но и проходит всего за 15 минут.

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Врач-флеболог Сергей Якушкин объяснил, что варикоз характеризуется расширением венозных стенок. В результате этого расширения возникает клапанная несостоятельность, провоцирующая обратный отток крови. В результате в организме возникают тромбы, которые в конечном счете могут попасть в головной мозг или легкие человека. Это приводит к легочной тромбоэмболии или инсульту. Несмотря на высокую степень опасности заболевания, варикоз легко поддается лечению. Для этого применяется метод лазерной коагуляции.

Лечение тромба лазером начинается с прокола стенки вены с помощью небольшой иглы под контролем УЗИ. Затем врач вводит в вену световод с лазером на конце. Он воздействует на воду, а также на белок с помощью их нагревания. В результате белок склеивается, а сама вена рубцуется. По словам пациентки, прошедшей эту процедуру, неприятные ощущения она испытывала только в момент введения лекарства. Сама обработка вен лазером была безболезненной.