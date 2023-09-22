Терапевт раскрыла секреты долголетия японцев

Главный секрет долголетия жителей Японии – это их отношение к жизни, с детства они учатся управлять своими эмоциями. Это, в свою очередь, формирует в них стрессоустойчивость к внешнему миру, которая является ключевым фактором долголетия. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева в разговоре с «Вечерней Москвой».

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Она отметила, что приблизиться к успеху японцев и дольше жить возможно, если соблюдать ряд правил. По словам Ярцевой, нужно контролировать негативные эмоции, больше двигаться, правильно питаться и на регулярной основе обследоваться у врача.