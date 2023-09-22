Врач рассказала, как замедлить старение

При осознанном подходе к здоровью человек имеет больше шансов сохранить к старости свои физические и интеллектуальные способности, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-нейрореабилитолог Алиса Коротина. По ее словам, продолжительность жизни зависит не только от генетической предрасположенности, но и от образа жизни.

© News.ru

Продолжительность жизни наследуется в том числе и от наших ближайших родственников — это правда. Например, дети, чьи родители прожили больше 80 лет, имеют больше шансов на долгую жизнь. Но важно понимать, что здоровый и активный образ жизни, правильное питание, отказ от алкоголя и стабильный эмоциональный фон также влияют на продолжительность и качество жизни, — подчеркнула специалист.

Видео дня

Как отметила врач, в медицине считается, что старение организма начинается после 50 лет, однако этот процесс зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного человека. На ускорение старения влияют лишний вес и вредные привычки.

Эксперт коснулась и темы секса в пожилом возрасте. По ее словам, он не только возможен, но и полезен для здоровья, а если у человека с возрастом падает либидо или имеются другие проблемы интимного характера, ему стоит обратиться к врачу.

Также реабилитолог отметила, что значительное влияние на продолжительность жизни оказывает питание и факторы окружающей среды. Медик привела в пример долгожителей из южных стран со средиземноморской диетой и воздухом, который обогащен кислородом.

Коротина напомнила, что недостаток жидкости ухудшает обменные процессы, что приводит к более быстрому старению организма, поэтому необходимо ежедневно выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Врач также посоветовала регулярно обследоваться у врачей для недопущения развития хронических заболеваний, а если они уже имеются — вставать на диспансерный учет.

Острый ум и светлую память тренируют и сохраняют различные сферы интеллектуальной деятельности. Не пренебрегайте чтением книг, газет, журналов, статей, всегда занимайтесь поиском интересующей вас информации, учите стихи, чаще общайтесь с близкими и друзьями, — добавила медик.