Россиянам назвали очищающий печень осенний гриб

Известные россиянам грибы со сладковатым вкусом и ароматом — опята — обладают множеством полезных свойств. В частности, этот осенний гриб способствует очищению печени, рассказал в беседе с Life доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

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По словам эксперта, опята богаты витаминами, в том числе витамином D, кальцием, магнием, калием, аминокислотами, жирными кислотами и рядом других питательных веществ.

«Этот гриб способствует укреплению иммунной системы, улучшению обменных процессов, снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов», — подчеркнул биолог.

Кроме того, Опарин обратил внимание на другую пользу опенка — борьбу с воспалениями. Комплекс веществ, содержащихся в данных осенних грибах, имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Помимо этого, опята содержат очищающие печень вещества, способствующие улучшению ее функций.