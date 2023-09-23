Врач назвала причины появления прыщей на голове

Прыщи на голове могут появиться из-за гормонального дисбаланса, предупредила трихолог, косметолог Анастасия Курская. Врач назвала «Ленте.ру» и другие проблемы со здоровьем, из-за которых могут появляться высыпания.

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Прыщи на голове возникают из-за изменения состава кожного сала: когда оно становится гуще, то не может свободно выходить на поверхность и скапливается под кожей, объяснила врач. Это происходит из-за сбоев в организме. По ее словам, причиной этого может быть не только гормональный дисбаланс, например, во время полового созревания, но и прием некоторых лекарств (включая оральные контрацептивы).

Кроме того, отметила собеседница «Ленты.ру», высыпания появляются и из-за болезней ЖКТ или неправильной диеты. Также причиной появления прыщей могут быть инфекции и стресс.

"Нередко провоцирующими факторами становятся длительные стрессы, из-за чего в кровь выбрасывается соответствующий гормон. В итоге кровоснабжение волос ухудшается, при этом состав кожного сала тоже меняется"

Врач предупредила, что высыпания на голове доставляют дискомфорт. Человек может ощущать зуд, а при гнойничках — даже боль. «Не следует самостоятельно пытаться избавиться от прыщей. Неправильное лечение может ухудшить ситуацию, и прыщи распространятся на большую площадь тела», — подчеркнула она.