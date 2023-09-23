Зачем нужен пилатес для женщин после 50 лет

Многие женщины, перешагнув рубеж в 50 лет снижают свою физическую активность, и чаще всего это происходит из-за быстро наступающей усталости или заболеваний. При этом, важно сохранять тело здоровым, независимо от возраста, выбирая для себя щадящие упражнения.

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Пилатес является универсальным видом активной деятельности, и подходит все полам и возрастам. Пилатес — изначально это система физических упражнений, созданная для реабилитации после травм.

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Большинство упражнений подходит для тех, кто страдает от болей в спине, после пилатес в основном ориентирован на реабилитацию позвоночника, растяжку мышц, снятие напряжения и улучшение пластичности тела. Помимо этого занятия помогут правильно дышать диафрагмой, что еще больше усилит эффект от занятий.

Однако все это важно делать под наблюдением тренера. Ключевой аспект таких тренировок — практически полная безопасность, особенно если делать это под наблюдением специалиста, чтобы максимально снизить риски получения травм.

Пилатес в 50 и больше лет отлично подойдет тем, кто страдает от бессоницы, частых стрессов, болей в позвоночнике и пояснице, от артроза, остеохондроза, артрита, остеопороза, грыж и вывихов. Регулярные занятия помогут уменьшить болевые ощущения, ослабить заболевание или полностью от него избавиться.

При этом есть противопоказания для занятий пилатесом, однако они все являются временными нарушениями здоровья. К тренировкам можно будет приступить, если избавиться от таких недугов, как: лихорадка и повышенная температура, кровотечения, острые инфекции и простудные заболевания, обострения хронических болезней, варикозное расширение вен, тромбоз, ушибы и травмы.

При регулярных тренировках, которые должны проходить хотя бы три раза в неделю, на протяжении длительного времени женщины могут заметить положительные результаты. Например, в 50 лет можно укрепить мышцы спины, снять нагрузку с позвоночника, вдобавок к этому многие женщины отмечают пластичность и легкость в движениях после занятий. Помимо этого, пилатес помогает избавить от лишнего веса и улучшить осанку, сообщает портал Posle-30-let.