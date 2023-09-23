Диета при повышенном холестерине для женщин после 50 лет

Многие люди зрелого возраста сталкиваются тем, что им говорят о повышенном холестерине в крови, который может создать проблемы для здоровья или усугубить уже имеющиеся недуги. Врачи-диетологи рассказали, какой диеты стоит придерживаться с этой особенностью женщинам после 50 лет.

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Холостерин — жировое соединение, которое есть практически у всех живых организмов, и принимает участие в процессах их жизнедеятельности. Всегда должна быть норма, поэтому проблемы возникают только в том случае, если это его уровень повышен.

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Если холостерин повышен, то он откладывается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к их закупорке. После этого ухудшается эластичность сосудов и возникает атеросклероз, особенно после 50 лет, а это в свою очередь ведет к заболеваниям сердца. Согласно рекомендациям Минздрава, в крови холестерол не должен превышать 2,28–5,21 ммоль на литр.

Одних приемов таблеток, чтобы понизить уровень холостерина, мало. Важно следить за своим образом жизни и питанием, считают медики. Правильная диета, согласованная со врачом, поможет в данной ситуации.

Специалисты утверждают, что ни в коем случае нельзя начинать голодовку, стоит только отказаться от продуктов, содержащих высокую дозу холестерола. К ним относят майонез, маргарин, кетчуп, а также жареную пищу.

Помимо этого необходимо отказаться от жирного мяса, особенно свинины, баранины и ветчины. Однако организму нужно употребление жиров животного происхождения, поэтому для поддержания уровня полезных микроэлементов можно выбирать индейку, курицу (без шкуры) и телятину.

Не желательно употреблять в пищу и субпродукты: почки, печень, легкие и мозги. При этом, у женщин, страдающих от пониженного гемоглобина, не стоит забирать печень из рациона. Однако тогда она должна быть говяжьей, которая содержит кроветорный белок.

Также диета при повышенном уровне холестерина подразумевает отказ от жирного сыра, сметаны и творога. От яиц тоже лучше отойти — в неделю их можно есть не более двух желтков, а вот белки не запрещены.

Морепродукты стоит тоже добавить в свой рацион, но от шпротов и кальмаров лучше отказаться. Их лучше заменить мидиями, морскими водорослями, нежирной рыбой, которые богаты омега-3 кислотами. В питание также стоит включить больше свежих овощей, фруктов и зелени. Эти продукты богаты клетчаткой и способствуют быстрому расщеплению жиров, сообщает портал Posle-30-let.