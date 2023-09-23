Мясников рассказал, какой продукт замедляет старение

Кабачковая икра обладает полезными свойствами, однако, чтобы получить желаемый эффект, важно выбирать качественный продукт. Об этом рассказал в своей программе на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников.

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По словам доктора Мясникова, кабачки содержат в себе большое количество антиоксидантов, которые стабилизируют состояние кожи и замедляют старение. Также в них есть клетчатка, положительно влияющая на процесс пищеварения. Полезные микроэлементы способствуют нормальной работе сердечно-сосудистой системы.

Однако не стоит забывать, что чаще всего мы едим кабачковую икру, купленную в магазине. Чтобы продлить срок хранения, туда добавляют достаточное количество соли, а также много растительного масла, которое увеличивает калорийность икры в несколько раз, пишет vesti.ru.

Доктор Мясников посоветовал телезрителям готовить кабачковую икру самостоятельно.