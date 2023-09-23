Врач назвала продукты, которые омолодят организм после 50 лет

В возрасте 50 лет у людей начинаются необратимые процессы, которые замедляют метаболизм и некоторые функции организма. При этом обостряются хронические заболевания. Как правило, повлиять на состояние здоровья можно с помощью правильного рациона. «Вечерняя Москва» решила узнать, какую пищу нужно употреблять людям, чтобы как можно дольше оставаться молодыми.

© Вечерняя Москва

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, каждому 50-летнему человеку непременно нужно корректировать свой рацион.

— Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги, — пояснила Соломатина.

Она уточнила, что при этом нередко повышаются риски развития сахарного диабета второго типа.

— Чтобы избежать такой опасной участи и исключить вероятность дебюта болезни, непременно нужно провести профилактику этих недугов. А это означает, что нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла, — подчеркнула диетолог.

Чтобы «омолодить» тело, по словам спикера, нужно обязательно включить следующие продукты в рацион:

морепродукты;

морскую рыбу;

кисломолочные продукты;

крупы и овсянку;

макароны твердых сортов;

хлеб со злаками;

витаминные комплексы.

Непременно в течение дня человеку старшего возраста нужно разбавлять трапезу свежими фруктами, овощами и травами.