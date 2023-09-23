Терапевт Лупач: собирать травы и плоды в лесу нужно только со знанием дела

Просто попытать счастья, завидев симпатичный кустик, — плохая идея, если собиратель не знает, с чем имеет дело. Сами по себе чаи и отвары из трав — штука не только вкусная, но и местами полезная. Однако только если человек хорошо осведомлён о действии лечебных растений. Но есть несколько популярных лесных растений, которые точно стоит изучить и собрать для ароматного и полезного чая.

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Терапевт клиники DocMed Анна Лупач рассказала, что в каждом растении есть определённые вещества, которые дают нужный терапевтический эффект. Вот только с «хорошим» эффектом идут и побочки, которые тоже могут влиять на течение заболевания.

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Врач отметила, что можно спокойно собирать в лесу и в полях валериану и шиповник. Первое имеет доказанный несколькими исследованиями эффект помощи при засыпании, а — источник витамина C и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

«Есть исследования, которые говорят о том, что плоды шиповника могут облегчить боль при артрите, но исследователи хотят изучить этот эффект более внимательно. Как правило, принимать шиповник безопасно, но у некоторых людей могут развиться аллергические реакции или расстройства пищеварения», — отметила доктор.

Кстати, сейчас довольно популярны отвары из перечной мяты, одуванчика, эхинацеи, которые тоже можно найти в лесах. Однако на сегодняшний день исследования не показали, что эти травы обладают каким-то положительным эффектом при различных патологиях. Но это не значит, что нельзя просто наслаждаться вкусом чаёв без цели лечиться. Но обратите внимание, что от отваров с эхинацеей лучше отказаться при беременности, аллергии любого генеза и астме.

Травы для похудения

Кстати, ранее «Секрет» писал , что те же лесные травы способствуют сбросу веса. Но эти и другие травы — лишь помощники на часто нелёгком пути избавления от лишних килограммов. А ещё расторопша, ромашка и полынь обладают желчегонным эффектом. А при похудении важно, чтобы был нормальный желчеотток, объяснила врач Екатерина Волкова. Мята и шалфей действуют как спазмолитики, успокаивают и снижают аппетит. Для контроля пищевого поведения можно пить тёплый отвар между едой. А зверобой поможет стабилизировать уровень глюкозы в крови. А ещё оно стимулирует выработку серотонина — нейромедиатора, который даёт ощущение счастья и улучшает настроение.

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