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Главные правила похудения назвал врач

Главные правила для похудения назвал доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своем блоге.

Главные правила похудения назвал врач
© Мир24

«Во время еды думайте только о еде. Будьте здесь и сейчас», – подчеркнул диетолог.

Он объяснил, что таким образом человек ест медленнее, начинает хорошо различать разнообразные вкусы и их оттенки. Это неизбежно приводит к тому, что в целом человек съедает меньше, а удовольствия от приема пищи получает больше.

«Второе правило: если не можете устоять перед лакомствами, просто перестаньте их покупать и готовить», – предложил психотерапевт.

По его словам, строгие запреты себе ставить не обязательно. Дело в том, что воздержаться гораздо проще, когда десерты «не маячат перед глазами», сообщает «Мослента».

Ранее австралийские ученые доказали, что миндаль способствует снижению веса, предотвращает нарушения обмена веществ и улучшает здоровье сердца.