Главные правила похудения назвал врач

«Во время еды думайте только о еде. Будьте здесь и сейчас», – подчеркнул диетолог.

Он объяснил, что таким образом человек ест медленнее, начинает хорошо различать разнообразные вкусы и их оттенки. Это неизбежно приводит к тому, что в целом человек съедает меньше, а удовольствия от приема пищи получает больше.