Главные правила похудения назвал врач
Главные правила для похудения назвал доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своем блоге.
«Во время еды думайте только о еде. Будьте здесь и сейчас», – подчеркнул диетолог.
Он объяснил, что таким образом человек ест медленнее, начинает хорошо различать разнообразные вкусы и их оттенки. Это неизбежно приводит к тому, что в целом человек съедает меньше, а удовольствия от приема пищи получает больше.
«Второе правило: если не можете устоять перед лакомствами, просто перестаньте их покупать и готовить», – предложил психотерапевт.
По его словам, строгие запреты себе ставить не обязательно. Дело в том, что воздержаться гораздо проще, когда десерты «не маячат перед глазами», сообщает «Мослента».
Ранее австралийские ученые доказали, что миндаль способствует снижению веса, предотвращает нарушения обмена веществ и улучшает здоровье сердца.