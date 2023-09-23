Нам помогут витамины: как защитить свой организм и не заболеть

На осенне-зимний период всегда приходится пора роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как защитить свой организм и не заболеть, рассказали 19 сентября в Департаменте здравоохранения Москвы.

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Первое — повышайте иммунитет. Один из способов это сделать — восполнить недостаток витаминов в организме. Так, витамин A способствует улучшению зрения, поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек.

— Он содержится в моркови, тыкве, бобовых, картофеле, шпинате, печени, яйцах, крупах и других продуктах, — рассказали в ведомстве.

Витамин С помогает укрепить иммунную систему и защищает от инфекций.

Его можно получать из цитрусовых, киви, брокколи и других фруктов и овощей. Также для здоровья костей и иммунной системы важен витамин D, его мы получаем из солнечных лучей, а еще жирных сортов рыбы и молочных продуктов.

Кроме того, в Депздраве рекомендовали правильно питаться, заниматься спортом, больше двигаться и отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя.

Важен и отдых.

— Осенью организм тратит энергию на адаптацию к новым климатическим условиям. Чередуйте нагрузки с достаточным отдыхом, высыпайтесь, соблюдайте режим сна, чтобы он занимал не менее 7–8 часов, — добавили в Департаменте здравоохранения.