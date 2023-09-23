Дефицит железа отражается на волосах, ногтях и коже

Это лишь один пример того, как организм сигнализирует, что он чем-то обделен. Только по волосам можно узнать о более десяти проблемах внутри вас.

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Как еще недостаток полезных веществ отражается на внешнем виде, рассказала врач-диетолог, член Американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская.

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Как определить дефицит витаминов и минералов по внешнему виду

Слабые ногти

Если ногти уже нельзя назвать крепкими, они стали слоиться и легко ломаться, это может быть признаком:

дефицита железа — при нём такое распространено; избытка селена (из добавок или бразильских орехов — 1 штука содержит в среднем 20 мкг селена при норме 70 мкг в день);

недостатка цинка и магния;

гипотиреоза — снижения функции щитовидной железы и недостаточности выработки ею гормонов;

других заболеваний — например, болезни Рейно или системного амилоидоза;

приёма некоторых лекарств — антиретровирусных, ретиноидов и т. д.

Бледная кожа

Кожные покровы становятся бледными в следующих случаях: при нехватке железа; недостатке витаминов В12 и В9; дефиците меди; потере крови.

Выпадают волосы

Кроме андрогенетической алопеции, выпадение волос служит сигналом о: дефиците железа, цинка, биотина, витамина В2 и необходимых жиров — частый признак; избытке витамина А; избытке селена (опять же из добавок); недоедании; стрессе; гормональных изменениях; заболеваниях щитовидной железы; эндокринных заболеваниях; побочных действиях некоторых лекарств; аутоиммунных заболеваниях — например, псориазе или волчанке.

Заеды в уголках рта

Болезненные трещины, образовавшиеся в уголках рта бывают при: недостатке витаминов группы В (В2, В3, В6, В7, В9); избытке витамина А (из добавок); некоторых заболеваниях, например диабет или синдром Шегрена; обезвоживании; герпесе; экземе; сухости кожи.

Что делать при подозрении на дефицит витаминов или минералов

Если вы обнаружили у себя признаки дефицита тех или иных нужных организму веществ, не пытайтесь восполнить их самостоятельно. Уместные действия в этом случае — отправиться на приём к терапевту или педиатру — если речь о ребёнке.

Специалист назначит все необходимые анализы, благодаря которым станет ясно, каких витаминов или минералов не хватает и в какой дозировке. Беспорядочно пить витамины для профилактики тоже не стоит, предупредила в беседе с «Секретом фирмы» врач-педиатр сервиса DocMa Анастасия Дворецкая.