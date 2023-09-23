Диетолог объяснила, почему не получается похудеть

Американский диетолог Тейлор Грассо поделилась интересным Тиктоком, в котором ответила на вопрос, волнующий многих женщин: почему даже после сокращения калорий и регулярных тренировок лишний вес не уходит?

© Super.ru

Так, большинству мужчин достаточно просто добавить кардио, чтобы начать сбрасывать вес, пока многие женщины буквально убивают себя в тренажерном зале без каких-либо видимых результатов. В чем же дело?

Видео дня

«У мужчин 24-часовой гормональный цикл. У женщин же он составляет 28 дней, поэтому наши гормоны и метаболизм работают совсем иначе, чем мужские, — пояснила Тейлор. — При этом большинство исследований, посвященных потере веса, проводились на мужчинах».

Диетолог отметила, что типичное поведение женщин, которые хотят похудеть — сильный дефицит калорий и чрезмерные тренировки — приводит к резкому повышению уровня кортизола (гормона стресса). А это в свою очередь отрицательно влияет на метаболические функции организма и его способность похудеть — вот такой вот порочный круг.

Но не стоит расстраиваться раньше времени: Грассо объяснила, на чем стоит сосредоточиться вместо подсчета калорий и изнурительных занятий в спортзале.

По мнению Тейлор, женщинам следует обратить внимание на так называемый термогенез без физических упражнений (NEAT). В эту категорию попадают любые виды активности кроме обычных занятий фитнесом — например, поход в магазин или подъем по лестнице вместо лифта. Диетолог уверена: если вы ведете сидячий образ жизни, вечерняя часовая тренировка не будет для вас так полезна и эффективна, как короткие и несложные нагрузки NEAT в течение всего дня.

Грассо подчеркивает, что самое важное здесь именно постоянство. Поэтому она советует ставить будильник в течение дня, чтобы после каждого часа за компьютером совершать хотя бы по пять минут нехитрых движений.

«Мы совершенно незаслуженно обесцениваем результаты простой прогулки. Необязательно выделять на нее много времени. Несколько 10-минутных вылазок на улицу в день — это намного лучше, чем полное отсутствие движения», — считает диетолог.

Что же касается традиционного фитнеса, то Грассо советует синхронизировать посещения спортзала с менструальным циклом. Высокоинтенсивными интервальными тренировками диетолог рекомендует заниматься только во время фолликулярной фазы цикла, то есть с конца менструации и примерно до 13-14 дня, когда мы чувствуем себя наиболее сильными, а наш организм лучше готов к нагрузкам. В течение же остального месяца следует отдавать предпочтение кардиотренировкам низкой интенсивности, например ходьбе по наклонной поверхности или прогулкам на свежем воздухе: во время такой физической активности сжигается больше жира.

Еще один фаворит диетолога — силовые упражнения. Мало того что вы укрепите тело, но к тому же начнете легче худеть: когда мышцы увеличиваются в размере, вы сжигаете больше калорий в состоянии покоя.