Почему перед месячными тянет на вредную еду

Учёные объяснили тягу к вредности перед менструацией снижением инсулина. Мы можем быть хорошо дисциплинированными во всём, что касается питания. Но раз в месяц есть период, когда многие женщины становятся слабыми перед лицом соблазна. Незадолго до начала месячных многие испытывают непреодолимую тягу к шоколаду, чипсам или другим вредным, но таким вкусным продуктам.

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Главная причина внезапной тяги к сладкому в критические дни кроется в особенностях женского организма. Профессор Мартин Хени проводил исследование в Тюбингенском университете в Германии. Результаты показали, что в предменструальной фазе женского цикла — после овуляции, но до наступления месячных — область мозга, называемая гипоталамусом, меньше реагирует на гормон инсулин.

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В обычном ситуации инсулин после еды достигает мозга, после чего женщина дольше чувствует себя сытой и её не тянет перекусывать. Таким образом, учёные пришли к выводу, что перед менструацией инсулин не так хорошо работает в мозге, от чего его недостаток хочется быстрее восполнить. А самый простой способ — слабости и быстрые углеводы, которые есть во всём вредном и вкусном.

С какой едой легче пережить месячные?

Хотя еда действительно может помочь во время месячных, налегать на нее всё же не стоит.Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к. м. н. Ольга Уланкина назвала, какими продуктами можно заменить вредности.

Кардинально менять рацион во время менструации не надо, отметила врач. Уровень железа в крови у женщин во время месячных обычно снижается, особенно если они обильные. Проявляется это в виде усталости, апатии, головокружения. Тут на помощь придёт еда. Эти продукты пополнят запасы железа:

яйца;

субпродукты;

рыба и морепродукты;

крупы;

листовые зелёные овощи;

тёмный шоколад.

А белок во время месячных придаст энергии и улучшит самочувствие. Хорошие источники белка:

мясо;

сыр;

творог;

тофу;

чечевица и фасоль.

Какие продукты помогут снять боль во время месячных

Хороший способ уменьшить боль во время менструации — чай с имбирём. Туда можно добавить и другие полезные ингредиенты:

мёд;

корицу;

молоко;

мяту;

клюкву.