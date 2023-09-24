Почему перед месячными тянет на вредную еду
Учёные объяснили тягу к вредности перед менструацией снижением инсулина. Мы можем быть хорошо дисциплинированными во всём, что касается питания. Но раз в месяц есть период, когда многие женщины становятся слабыми перед лицом соблазна. Незадолго до начала месячных многие испытывают непреодолимую тягу к шоколаду, чипсам или другим вредным, но таким вкусным продуктам.
Главная причина внезапной тяги к сладкому в критические дни кроется в особенностях женского организма. Профессор Мартин Хени проводил исследование в Тюбингенском университете в Германии. Результаты показали, что в предменструальной фазе женского цикла — после овуляции, но до наступления месячных — область мозга, называемая гипоталамусом, меньше реагирует на гормон инсулин.
В обычном ситуации инсулин после еды достигает мозга, после чего женщина дольше чувствует себя сытой и её не тянет перекусывать. Таким образом, учёные пришли к выводу, что перед менструацией инсулин не так хорошо работает в мозге, от чего его недостаток хочется быстрее восполнить. А самый простой способ — слабости и быстрые углеводы, которые есть во всём вредном и вкусном.
С какой едой легче пережить месячные?
Хотя еда действительно может помочь во время месячных, налегать на нее всё же не стоит.Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к. м. н. Ольга Уланкина назвала, какими продуктами можно заменить вредности.
Кардинально менять рацион во время менструации не надо, отметила врач. Уровень железа в крови у женщин во время месячных обычно снижается, особенно если они обильные. Проявляется это в виде усталости, апатии, головокружения. Тут на помощь придёт еда. Эти продукты пополнят запасы железа:
- яйца;
- субпродукты;
- рыба и морепродукты;
- крупы;
- листовые зелёные овощи;
- тёмный шоколад.
А белок во время месячных придаст энергии и улучшит самочувствие. Хорошие источники белка:
- мясо;
- сыр;
- творог;
- тофу;
- чечевица и фасоль.
Какие продукты помогут снять боль во время месячных
Хороший способ уменьшить боль во время менструации — чай с имбирём. Туда можно добавить и другие полезные ингредиенты:
- мёд;
- корицу;
- молоко;
- мяту;
- клюкву.
Но имейте в виду, что менструации в норме не должны быть очень болезненными. Если вы регулярно испытываете интенсивную боль во время месячных, идите к гинекологу, посоветовала врач.