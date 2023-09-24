Назван "секретный" продукт, который не дает расти жиру на животе

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале объяснила, почему каждый день стоит есть квашеную капусту - "секретный антистресс". Важный нюанс: речь об умеренном употреблении продукта - не более 300 граммов за один прием пищи.

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При соблюдении нормы квашеная капуста помогает укрепить иммунитет, нервную систему, стимулировать работу кишечника, улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также может препятствовать образованию жира в проблемных местах. В том числе, на животе и боках.

"В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая не дает избыточным углеводам осесть в проблемных частях тела", - отметила специалист.

В пользу гарнира из квашеной капусты при похудении говорят еще два фактора. Во-первых, продукт за счет большого количества клетчатки притупляет чувство голода. Во-вторых, такую пищу отличает низкая калорийность - 19 ккал на 100 граммов.

Квашеная капуста может быть отличным гарниром к рыбе. Закуска хорошо сочетается с гуляшами и жарким, приготовленным из свинины или говядины.

Кстати, что касается положительного влияния квашеной капусты на нервную систему, то это происходит благодаря магнию и цинку.

"Можно сказать, что квашеная капуста - наш секретный антистресс", - отметила Диляра Лебедева.

Необходимо знать, что продукт противопоказан при обострениях гастродуоденита и язвенной болезни, при заболеваниях почек, не рекомендован гипертоникам.