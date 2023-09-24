Тренер назвал три простых утренних упражнения

Тренер по фитнесу Андрей Прокофьев назвал три простых утренних упражнения для пробуждения организма. Его слова приводит Life.

Первое упражнение, которое посоветовал Прокофьев, — поднятие на носочки и прыжки с приземлением на пятки.

«Это упражнение влияет на разгон лимфатической системы, помогает при борьбе с отеками, в активизации внутренних процессов организма», — объяснил он.

Также специалист предложил натощак делать вакуум.

«Делаете два-четыре глубоких вдоха и выдоха. На последнем выдохе максимально вытолкните воздух из легких, после чего задержите дыхание и втяните живот. Зафиксируйте это положение на десять секунд», — описал он технику выполнения упражнения.

Тренер отметил, что должно создаться ощущение, что живот приклеивается к позвоночнику.

Кроме того, Прокофьев рекомендовал делать отведение ног в сторону и назад. Исходное положение — встаньте ровно, обопритесь на любую поверхность. Затем делайте отведение ноги в сторону или назад, сокращая при этом ягодичную мышцу.