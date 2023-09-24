Мужчины и женщины нуждаются в разном питании для долголетия

Ученые из Университета Нагои в Японии выяснили, что мужчинам и женщинам требуется различное питание для долголетия: женщинам стоит есть больше полезных жиров и не злоупотреблять углеводами, а мужчинам - ограничить жиры и потреблять больше углеводов. Исследование опубликовано в The Journal of Nutrition (JN/J Nutr).

© Газета.Ru

Авторы проанализировали данные 81 333 японцев (34 893 мужчин и 46 440 женщин) в возрасте от 35 до 69 лет. Средний индекс массы тела составил 23,7 для мужчин и 22,2 для женщин, что соответствует диапазону здорового веса. За ними наблюдали более девяти лет. Ежедневное потребление углеводов, жиров и общей энергии оценивалось с помощью опросника.

Мужчины, которые потребляли менее 40% общей энергии из углеводов, подвергались значительно более высокому риску летального исхода. Напротив, женщины с более чем 65% углеводов в рационе имели более высокий риск летального исхода. При этом степень обработки углеводов не имела значения, то есть очищенный белый рис и неочищенный бурый примерно одинаково влияли на продолжительность жизни участников.

Мужчины, которые получали более 35% энергии из жиров, имели повышенный риск связанного с раком летального исхода, особенно в случае низкого потребления ненасыщенных жиров, которые содержатся в рыбе, морепродуктах и растительной пище. Напротив, у женщин более высокое потребление жиров было связано с более низким риском летального исхода. Это позволяет предположить, что потребление жиров может не оказывать вредного воздействия на продолжительность жизни женщин.