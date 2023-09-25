Как по состоянию губ понять, что вы серьезно больны
Терапевт Белова: нездоровое состояние губ бывает при пневмонии и раке. В норме губы человека ровные и гладкие, соответствующего им цвета и не создающие человеку дискомфорта. Но в случаях ряда заболеваний появляются явные изменения: цвет меняется на синий, образуются трещины или язвочки, которые не заживают. О каждом из них рассказала терапевт Александра Белова.
Как проблемы со здоровьем отражаются на губах
Пневмония
При ней могут синеть губы у молодых больных, это состояние называют цианозом. А у детей при пневмонии встречается сухость губ.
Пневмония — потенциально смертоносная инфекция, вызывающая воспаление в лёгких. Больше всего рискуют люди со сниженным иммунитетом — у них она и развивается чаще всего и вызывает самые тяжёлые осложнения.
Синдром раздраженного кишечника
Синдром раздражённого кишечника — заболевание пищеварительной системы, сопровождающееся частыми приступами диареи, вздутием, судорогами и запорами. У многих страдающих им появляется угловой хейлит, или заеды — сухие красные пятна в уголках рта, вплоть до трещин.
По словам врача, заеды также бывают при недостатке витаминов группы B2 или грибковой инфекции.
Рак губы
Этот вид рака появляется на коже губ и чаще всего бывает на нижней. Также свидетельствовать о нём может незаживающая язвочка на губе.
Терапевт отметила, что, согласно медицинской статистике, заболеваемость раком губы и полости рта в целом значительно выросла за последние 20 лет. Увеличивают риск курение и чрезмерное нахождение на солнце и курение.
Как проблемы со здоровьем отражаются на ногтях
Часто, если организму не хватает нужных веществ или у него уже нешуточные проблемы, страдают ногти. Они становятся слабыми, начинают легко ломаться и слоиться. Такое бывает при:
- нехватке железа;
- дефиците цинка и магния;
- избытке селена (из добавок или бразильских орехов);
- гипотиреозе — снижение функции щитовидной железы и недостаточность выработки ею гормонов;
- ряде других заболеваний (например, болезнь Рейно или системный амилоидоз);
- приёме некоторых лекарств (например, антиретровирусных или ретиноидов).
Как проблемы со здоровьем отражаются на волосах
Помимо андрогенетической алопеции, волосы могут выпадать при:
- недостатке железа, цинка, биотина, витамина В2;
- дефиците нужных жиров;
- избытке селена (из добавок);
- избытке витамина А;
- гормональных изменениях;
- недоедании;
- стрессе;
- побочных действиях некоторых лекарств;
- заболеваниях щитовидной железы;
- эндокринных заболеваниях;
- аутоиммунных заболеваниях (например, псориазе или волчанке).