Как по состоянию губ понять, что вы серьезно больны

Терапевт Белова: нездоровое состояние губ бывает при пневмонии и раке. В норме губы человека ровные и гладкие, соответствующего им цвета и не создающие человеку дискомфорта. Но в случаях ряда заболеваний появляются явные изменения: цвет меняется на синий, образуются трещины или язвочки, которые не заживают. О каждом из них рассказала терапевт Александра Белова.

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Как проблемы со здоровьем отражаются на губах

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Пневмония

При ней могут синеть губы у молодых больных, это состояние называют цианозом. А у детей при пневмонии встречается сухость губ.

Пневмония — потенциально смертоносная инфекция, вызывающая воспаление в лёгких. Больше всего рискуют люди со сниженным иммунитетом — у них она и развивается чаще всего и вызывает самые тяжёлые осложнения.

Синдром раздраженного кишечника

Синдром раздражённого кишечника — заболевание пищеварительной системы, сопровождающееся частыми приступами диареи, вздутием, судорогами и запорами. У многих страдающих им появляется угловой хейлит, или заеды — сухие красные пятна в уголках рта, вплоть до трещин.

По словам врача, заеды также бывают при недостатке витаминов группы B2 или грибковой инфекции.

Рак губы

Этот вид рака появляется на коже губ и чаще всего бывает на нижней. Также свидетельствовать о нём может незаживающая язвочка на губе.

Терапевт отметила, что, согласно медицинской статистике, заболеваемость раком губы и полости рта в целом значительно выросла за последние 20 лет. Увеличивают риск курение и чрезмерное нахождение на солнце и курение.

Как проблемы со здоровьем отражаются на ногтях

Часто, если организму не хватает нужных веществ или у него уже нешуточные проблемы, страдают ногти. Они становятся слабыми, начинают легко ломаться и слоиться. Такое бывает при:

нехватке железа;

дефиците цинка и магния;

избытке селена (из добавок или бразильских орехов);

гипотиреозе — снижение функции щитовидной железы и недостаточность выработки ею гормонов;

ряде других заболеваний (например, болезнь Рейно или системный амилоидоз);

приёме некоторых лекарств (например, антиретровирусных или ретиноидов).

Как проблемы со здоровьем отражаются на волосах

Помимо андрогенетической алопеции, волосы могут выпадать при: