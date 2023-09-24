Как снизить отечность ног: советы врача
Страдающим отеками ног дала советы флеболог, хирург, УЗ-диагност, лимфолог и член Ассоциации флебологов России Ольга Дубровская.
«Если вы постоянно сидите за компьютером, попробуйте поставить что-то под ноги: маленькую табуреточку, тумбочку. Чтобы ноги были на небольшом возвышении», – предложила эксперт.
Комфортабельность сидячего положения для тела человека увеличивает вероятность уменьшения отеков.
По ее словам, полезнее всего вставать, чтобы пройтись, каждые 5-10 минут, однако при отсутствии подобной возможности можно совершать перекаты стоп с пятки на носок, которые активизируют работу икроножной мышцы и помогут оттоку жидкости.
Уменьшить отечность помогут контрастный душ, нанесение специальных гелей перед сном и ношение компрессионных чулок в течение дня, последнее стоит подбирать по консультации врача, добавила флеболог. Сообщает «Мослента».