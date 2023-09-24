Как снизить отечность ног: советы врача

«Если вы постоянно сидите за компьютером, попробуйте поставить что-то под ноги: маленькую табуреточку, тумбочку. Чтобы ноги были на небольшом возвышении», – предложила эксперт.

По ее словам, полезнее всего вставать, чтобы пройтись, каждые 5-10 минут, однако при отсутствии подобной возможности можно совершать перекаты стоп с пятки на носок, которые активизируют работу икроножной мышцы и помогут оттоку жидкости.