Врач объяснила, кому противопоказаны грибы

Врач-терапевт Надежда Подкорытова рассказала, кому следует полностью исключить грибы из рациона.

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По словам Подкорытовой, в грибах содержится большое количество особой клетчатки – хитина, что делает их тяжелой пищей. Хитин не переваривается и может затруднять действие пищеварительных ферментов.

Врач рекомендует взрослым употреблять не более 100 граммов грибов в день. В таком случае они будут отличным источником белка, при этом в них очень мало калорий.

Есть люди, которым грибы противопоказаны. По словам Подкорытовой, к ним относятся дети до 7 лет и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек или печени. Они также могут нанести вред людям с язвой или гастритом.