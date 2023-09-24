Почему худеющие «гриппуют» при переходе на новое меню

Врач Москалькова: кетодиета радикально меняет рацион и приводит к кето гриппу. Многие люди решали попробовать кето диету для похудения. Обычно сокращение потребления углеводов до минимума может помочь вам сбросить несколько килограммов, по крайней мере, в первые несколько недель или месяцев. Но с радующим вас «минусом» на весах есть минусы в виде побочных эффектов. В их числе — кето грипп.

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Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники АБИА Евгения Москалькова рассказала, что кето грипп — неприятный синдром, который появляется с изменением рациона. Изначально кето диету разработали для лечения пациентов, страдающих эпилепсией, но не для худеющих. Специалисты заметили, что при ограничении углеводного питания достигается лучший контроль судорожных эпизодов за счёт изменений в метаболизме.

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Впоследствии этот тип питания стали практиковать и люди без неврологической патологии, потому что соблюдение этого варианта диеты приводило к хорошим результатам в плане снижения массы тела.

Сейчас кето диета особенно популярна и имеет массу позитивных отзывов в плане снижения веса. Всё из-за того, что в рационе резко ограничивают углеводы, в итоге в качестве топлива используются запасенные жировые депо. Следовательно, организм начинает использовать в качестве источника энергии кетоновые тела вместо привычной для него глюкозы.

Симптомы кетогриппа

Однако в первые несколько дней кетодиеты у большинства людей возникают симптомы кетоза — того самого кето гриппа. Симптомы, как правило, развиваются через 3-5 дней при снижении количества потребляемых углеводов в пределах 20-50 г в сутки. Организм испытывает дефицит глюкозы, которую он привык получать из углеводов, он изыскивает альтернативные её источники, чтобы обеспечить энергией тело.

Также во время диеты вы можете заметить такие симптомы:

В первые дни развивается общая слабость, появляется ощущение упадка сил. Также в начале нового рациона падает работоспособность, вы быстрее устаёте. Эти симптомы также связаны с перестройкой метаболизма, изменением привычных источников энергии.

Из-за недостатка привычного источника питания — глюкозы — наш головной мозг может отреагировать появлением головных болей на резкую смену рациона.

Во время диеты вы можете чувствовать раздражительность, проблемы с концентрацией внимания, «кашу в голове».

Выделение кетоновых тел происходит в том числе через дыхательные пути, поэтому изо рта может появиться запах ацетона — химический аромат.

При перестройке метаболизма в отсутствие запасов гликогена организм может испытывать чувство голода и чувство тошноты.

При истощении запасов гликогена меняется водно-солевой баланс, может происходить потеря электролитов, что способно вызвать судороги мышц.

При резком ограничении употребления углеводов организм вполне закономерно будет пытаться восполнить их недостаток, а самый быстрый способ — это поесть сладкого, так как легкоусвояемые углеводы всасываются быстрее.

При резком изменении количества потребляемых жиров наши пищеварительные ферменты не всегда успевают справиться с поступающим объемом пищи.

Из-за снижения уровня глюкозы в крови у вас может быть учащенное сердцебиение, холодный пот, дрожь в конечностях.

Советы при кетогриппе

Изменения в организме при кето диете — временные, пока организм не перестроится на иной стиль работы. Но эти сложности нередко осложняют соблюдение нового рациона питания, люди просто срываются и бросают. При любом выраженном изменении самочувствия обратитесь к врачу и убедитесь, что у вас нет противопоказаний к данному типу питания.

Врач посоветовала пить достаточное количество жидкости, возможно применение электролитных напитков для восстановления водно-солевого обмена. Не исключайте соль из рациона. В целом лучше проанализируйте с врачом, надо ли вам так резко перестраивать свой организм.

Кому нельзя сидеть на кетодиете?

Кстати говоря, этой схемы питания можно придерживаться не всем. Врач-терапевт, врач-эндокринолог Елена Киселёва рассказала , что цель кетодиеты — заставить организм использовать в качестве основного источника энергии, прежде всего для мозга, не глюкозу, как при обычном смешанном рационе, а жиры.