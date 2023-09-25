Что такое спирулина и в чем ее польза и вред. Объясняем простыми словами

Спирулина — одноклеточная сине-зелёная водоросль. Ценный источник питательных веществ, обладает полезными свойствами для организма человека. Спирулину употребляют как пищевую добавку, она помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи лица, а ещё благоприятно влияет на иммунную систему.

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Спирулина растёт в пресноводных щелочных озерах. Чаще всего её употребляют в качестве пищевой добавки в виде таблеток, капсул или порошка. А ещё её можно добавлять в блины, коктейли, выпечку и макароны.

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В сине-зелёных водорослях немало полезных веществ: спирулина содержит в себе много белка, почти как в мясе или яичном белке. Из-за этого свойства добавку часто употребляют спортсмены, которые следят за здоровым образом жизни или работают над фигурой. Водоросль любят употреблять и вегетарианцы.

Кроме этого, спирулина богата витаминами, минералами и антиоксидантами, а ещё это источник омега-3- и жирных кислот.

Происхождение спирулины

Эта водоросль растёт в щелочных озёрах тропических стран Африки, Азии и Южной Америки. О полезных свойствах спирулины знали ещё ацтеки, поэтому употребляли её в пищу в больших количествах, а особенно во время тяжёлых нагрузок.

В XX веке европейские этнографы обнаружили, что члены племени канембу, которые жили на берегу озера Чад, добавляют спирулину в соус для большинства своих блюд.

В США и Европе спирулина получила известность после того, как NASA стала использовать её как пищевую добавку. Сейчас астронавты на МКС едят мюсли из спирулины и ягод годжи.

Водоросль научились искусственно выращивать в специальных бассейнах, создавая благоприятную среду: яркое освещение, достаточное количество тепла в помещении и, главное, щелочная реакция воды. Например, такой завод есть даже в далёкой от тропиков Исландии.

Популярность спирулины в косметологии

В спирулине содержатся ретинол и гамма-линоленовая кислота, что делает возможным применение спирулины в косметологии.

Ретинол делает кожу лица гладкой и эластичной, способен уменьшить пигментацию, а ещё ускорить выработку коллагена. Гамма-линоленовая кислота значительно ускоряет обновление наружного слоя кожи, поэтому спирулина помогает при лечении акне. Косметолог может прописать уходовые средства с этой водорослью.

Также в зелёной водоросли содержится витамин Е, что тоже благоприятно влияет на кожу лица. Витамины этой группы помогают бороться со старением, избавляют кожу от шелушения и восстанавливают водно-липидный баланс.

На основе спирулины можно делать косметические маски. Например, взять одну чайную ложку порошка спирулины и мякоть зрелого банана. Банан раздавить и смешать с добавкой. Если смесь получилась слишком густой, добавить ложку оливкового масла. Получившуюся маску нанести на лицо и оставить на 10–15 минут, затем смыть тёплой водой. Эффект будет сразу после процедуры: кожа лица станет мягкой, эластичной и подтянутой, а цвет — более ровным.

Состав и пищевая ценность спирулины

Количество белков в спирулине составляет свыше 60%. Этот белок высококачественный, в него входят все необходимые и полезные для человека аминокислоты.

Например, норма потребления пищевой добавки в день для человека составляет около 7 г. Эта порция содержит в себе:

20 калорий;

4 г белка;

1,6 г углеводов;

1 г жиров.

Несколько десятилетий назад учёные предложили использовать водоросли, особенно спирулину, в качестве функциональной пищи (то есть необходимой в рационе здоровых людей всех возрастов) как источник высокобелковой пищи с высокой биологической ценностью. Например, эти водоросли могут полностью заменить говядину.

Сине-зелёная водоросль — почти волшебная таблетка для организма. В ней содержится набор самых полезных и необходимых компонентов: витамины группы А, В, С, Е; микроэлементы — калий, фосфор, йод, марганец.

Кроме этого, в спирулине содержится достаточное количество минералов — меди, железа, магния, натрия. Также спирулина обладает высоким содержанием полезных жиров омега-3 и омега-6. Эти кислоты поддерживают здоровье сердца и здоровье мозга человека.

Польза спирулины для здоровья Укрепляет иммунную систему и оказывает противовоспалительное действие

В спирулине содержатся антиоксиданты — хлорофилл, бета-каротин, зеаксантин и фикоцианин. Они могут нейтрализовать окислительное повреждение, вызванное свободными радикалами (это химические частицы, которые возникают в ходе естественного обмена веществ и могут повреждать здоровые клетки). Ещё эти антиоксиданты обладают противовоспалительным действием и повышают выработку лейкоцитов, которые борются с инфекциями.

Улучшает работу пищеварительной системы

Спирулина положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и ускоряет заживление эрозий, а ещё борется с раздражением органов ЖКТ и даже помогает от изжоги.

Снижает уровень холестерина и уровня сахара в крови

Регулярный приём добавки способен снизить уровень холестерина в крови, а вместе с ним и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованиям, спирулина снижает уровень глюкозы в крови у людей с диабетом. Всё потому, что при переваривании белков спирулины образуются особые пептиды, которые стимулируют выработку инсулина.

Способствует похудению

Она снижает аппетит и улучшает метаболизм. В комплексе с физической активностью и правильным питанием процесс похудения пойдет быстрее, общее самочувствие улучшится, появятся силы и бодрость.

Улучшает состояние кожи, волос и ногтей

Морская водоросль может помочь при проблемных ногтях и при слабых волосах. Волосяные луковицы станут крепче, уйдет ломкость волос, ускорится их рост, прибавится объём. Также спирулина способна укрепить ногтевую пластину — они перестанут слоится и ломаться. С помощью спирулины можно даже избавиться от грибка ногтей.

Возможный вред и противопоказания

Какой бы полезной ни была добавка, если употреблять её в бесконтрольных дозах, то она может оказать и отрицательное воздействие на организм.

Аллергические реакции**

Спирулина способна вызвать аллергию. Стоит с осторожностью употреблять водоросль, если ранее были замечены реакции на йод или морепродукты.

Беременность и кормление грудью

В период беременности и лактации женщинам стоит избегать употребления этой добавки. Согласно исследованиям, не до конца известно, как может повлиять эта водоросль на плод. Кроме того, в составе спирулины могут оказаться токсины, которые способны навредить ребенку в утробе или уже родившемуся младенцу через грудное молоко.

Нарушение работы щитовидной железы

При длительном употреблении добавки и высокой дозировке могут начаться проблемы в работе щитовидной железы. Это случается из-за переизбытка йода и витамина А. Последний фактор к тому же ослабляет кости, а это увеличивает вероятность переломов.

Взаимодействие со специфическими лекарствами

Сине-зелёные водоросли способны повышать активность иммунной системы. Некоторые лекарства, например используемые после трансплантации, снижают активность иммунной системы. Прием сине-зелёных водорослей вместе с этими лекарствами может уменьшить действие этих лекарств.

Еще водоросли могут замедлять свертываемость крови. Например, при приеме спирулины вместе с лекарствами, которые также замедляют свертываемость крови, может увеличиться риск синяков и кровотечений. А если принимать одновременно спирулину и препараты с железом, то организм усвоит железа меньше, чем это необходимо.

Поэтому если человек на постоянной основе принимает какие-либо медикаменты, ему лучше уточнить у доктора, можно ли комбинировать их со спирулиной.

Проблемы с пищеварением

При первых приёмах спирулины она может вызвать неприятные ощущения и проблемы с пищеварением, привести к метеоризму, вызывая спазмы в животе, тошноту и анафилаксию.

Рекомендации по приему спирулины

Определение оптимальной дозы и формы приёма

Спирулина выпускается в трёх видах: в форме порошка, капсул и таблеток.

Лучше всего усваиваются порошок и капсулы. По сути, это просто высушенная и измельченная 100%-ная водоросль, без примесей и лишних ингредиентов, которая быстро попадает в организм.

С таблетками всё обстоит иначе: для сохранения формы в таблетках используют вещества вроде диоксида кремния. Это вещество способно затруднить расщепление таблетки в пищеварительной системе, и зелёная водоросль усваивается не полностью.

Способы употребления и дозировка спирулины тоже зависят от формы выпуска добавки. Например, таблетки стоит употреблять, учитывая возраст. Как правило, в одной таблетке содержится 0,5 мг спирулины. Тогда взрослым нужно пить по 5–10 штук (до 5 мг в день), а детям до 12 лет по 3–5 штук (до 2,5 мг) в день.

Аналогичная ситуация и со спирулиной в виде порошка. В одной чайной ложке без горки находится около 5–7 мг вещества, это и есть дневная норма взрослого человека. Детям стоит давать по 1–3 мг (примерно треть чайной ложки).

Порошок спирулины нельзя употреблять совместно с горячей пищей или напитками: кипяток уничтожит полезные свойства порошка.

Порошок можно добавлять в блюда, или же сухой порошок положить в рот и просто запивать большим количеством прохладной или тёплой воды.

Курс приёма должен составлять 1 месяц. Максимальный срок — 6 недель.

В самом начале курса лучше пить добавку малыми дозами, независимо от формы выпуска. Например, первые пару дней выпивать 0,5–1 г в сутки и следить за реакцией организма. Если осложнения не появились, то дозы постепенно можно увеличивать.

Как выбрать спирулину

Изучите информацию о производителе. Убедитесь, что у него есть сертификат качества. Добавка от непроверенных поставщиков может содержать тяжёлые металлы и токсичные соединения. Некоторые из них вырабатываются другими сине-зелёными водорослями, которые живут бок о бок со спирулиной и могут попасть в её биомассу при сборе. Пример такого токсина — микроцистин. Он оказывает крайне негативное влияние на печень и способствует развитию онкологической патологии.

Обратите внимание на способ выращивания водоросли. В идеале это должен быть чистый водоём без примесей и добавок. Более безопасной считается спирулина, которая выращена по методике «органик» — с использованием органических удобрений. Это возможно в таких странах, как Индия, Китай, Чили, Таиланд.