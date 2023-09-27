Врач посоветовал бороться с сезонной депрессией световой терапией

В медицине нет термина «осенняя хандра». Зато есть «сезонное аффективное расстройство» (SAD) — разновидность депрессии, которая зависит от времени года: усиливается осенью или зимой, а весной или летом отступает.

Что делать, если с вами случилось SAD, «Секрету фирмы» рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

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Как бороться с осенней хандрой

Откуда вообще берётся SAD? Короткий световой день и недостаток солнечного света в осенне-зимний период могут нарушать работу внутренних часов организма и влиять на уровень медиаторов в головном мозге, объяснил Лаврищев. В результате: - уровень «гормона радости и удовольствия» серотонина уменьшается; - количество «гормона сна» мелатонина растёт.

Самый эффективный способ бороться с SAD — специальные лампы световой терапии. Ещё их называют SAD-лампы. Сегодня их продают в виде настольных светильников.

«Такая лампа излучает свет определённой длины волны, который помогает мозгу выработать больше серотонина и утилизировать остатки ночного мелатонина утром (сеансы облучения проводятся по утрам, в одно и то же время). Улучшение наступает примерно к 14 дню терапии, и пользоваться лампой нужно до наступления солнечной весны», — рассказал Лаврищев.

Недостаток светильников с SAD-лампами в том, что, чтобы добиться эффекта, нужно соблюдать правильное расстояние для глаз. Если хочется поскорее получить результат, лучше купить специальные очки. Они дороже, зато и работают эффективнее, отметил врач.

Осеннее обострение: как время года влияет на здоровье

Некоторые психологические состояния действительно могут ухудшаться осенью, рассказал терапевт. В народе это называют «осенним обострением». Но тут надо понимать, что это лишь тенденция, поэтому не факт, что со сменой времени года обострение случится у всех, кто к нему предрасположен.

Есть несколько теорий, почему случается осеннее обострение:

изменение уровня мелатонина в головном мозге под влиянием сокращения длины светового дня;

переживания по поводу начала учёбы или при отправке детей в школу;

стресс от смены температурных условий (не всегда осенью мы можем одеться точно по погоде, поскольку она может меняться в течение дня).

Однако психологические состояния сложно устроены, поэтому тут могут быть замешаны и другие факторы, отметил собеседник «Секрета».

Что делать, если осенью резко ухудшилось самочувствие

Ухудшения физического состояния осенью многие списывают на «осенний авитаминоз». И зря, потому что это понятие уже сильно устарело. Современный человек уже не зависит от сбора урожая — продукты доступны ему круглый год в магазинах, отметил врач. Но если вы подозреваете, что вам не хватает каких-то микронутриентов — проконсультируйтесь об этом с врачом, посоветовал специалист. Он призвал не полагаться на самообследование и не заниматься самолечением в таких ситуациях.

«Главный принцип тут заключается в том, что если вам отчётливо стало хуже, неважно, связано ли это с наступлением осени или нет, нужно обратиться к врачу — терапевту или врачу общей практики, для того чтобы разобраться в ситуации с позиций вашей индивидуальности. У некоторых людей (например, соблюдающих определённую диету) могут с большей вероятностью встречаться дефициты, у некоторых отчётливо вырисовывается картина сезонного аффективного расстройства, а у кого-то будет что-то ещё», — рассказал он.

Как отличить осеннюю хандру от настоящей депрессии: чек-лист

Осенняя хандра, как и в принципе любая сезонная, — это когда у здорового человека просто упало настроение. Депрессия же — это уже психическое нарушение, болезненное состояние, рассказала «Секрету» врач-невролог группы компаний BestDoctor Светлана Бабуева.

По словам врача, депрессии свойственна тяжесть состояния, когда заметно снижается качество жизни человека:

появляются трудности в выполнении работы;

недопонимание с близкими;

перестаёт радовать то, что обычно радовало.