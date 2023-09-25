Эксперт рассказал, как кожа реагирует на стресс

Дерматокосметолог, пластический хирург Илья Шаров рассказал, как кожа может реагировать на стресс. Как отметил эксперт, под воздействием тревоги, переживаний, стрессовых ситуаций на кожном покрове могут происходить различные изменения.

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Общее количество кожных патологий, ассоциированных со стрессом, достигает 40–45 процентов. Разобраться в этом одному врачу-дерматологу не под силу, поэтому обычно пациенты посещают еще и психолога.

Врач пояснил, что кортизол и адреналин негативно влияют на клетки кожи — фибробласты замедляют синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Также при стрессе возникает спазм сосудов, нарушающий процессы питания в эпидермисе. Продолжительные стрессовые ситуации приводят к быстрому изнашиванию кожи.

Шаров пояснил, что кожные проявления психодерматологии могут включать в себя различные дерматозы, шелушение и покраснение кожи на руках и лице. У женщин также может возникать выпадение бровей, ресниц и волос.