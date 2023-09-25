Что такое истощение яичников и как его лечить

В норме в яичниках в любом случае со временем перестают созревать яйцеклетки, но происходит это в среднем в 50 лет, когда наступает менопауза. Репродуктивная функция у женщины угасает, и зачатие становится невозможным. Однако яичники могут «выключиться» и гораздо раньше, до 40 лет. В этом случае говорят не о нормальном климаксе, а о патологии.

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Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, что обычно у девочек ещё в утробе матери формируется определённый запас фолликулов — около 2 млн и даже больше. Они похожи на мешочки с жидкостью, в которых хранятся яйцеклетки. К моменту полового созревания в организме остаётся не больше 400 000 фолликулов.

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Фолликулы расходуются каждый месяц — по 10–15 за менструальный цикл. Какие-то превращаются в доминантные фолликулы, в которых зреет яйцеклетка. Остальные погибают естественным образом. И так до наступления менопаузы. А истощение яичников представляет собой патологический процесс, при котором либо фолликулы слишком быстро расходуются, либо их изначально было мало.

Причины синдрома истощения яичников

Врач рассказал «Доктору Питеру», что есть несколько причин развития этого нарушения. Например, синдром истощения яичников может передаваться по наследству — от мамы или бабушки.

Ещё одна распространённая причина — аутоиммунные заболевания, когда из-за сбоя в обмене веществ и работе иммунной системы организм по ошибке начинает атаковать сам себя. Синдром часто оказывается сопутствующим заболеванием при сахарном диабете и аутоиммунном гипотиреозе.

Также играют большую роль и внешние факторы. Фолликулов изначально может быть мало ещё на этапе внутриутробного развития. Например, у девочек, чьи мамы во время беременности принимали лекарства, страдали от преэклампсии (повышение давления и наличие белка в моче) и других осложнений вынашивания или перенесли инфекции. А уже после рождения фолликулы могут гибнуть из-за инфекционных заболеваний:

гриппа,

краснухи,

ветряной оспы,

паротита,

стрептококка.

Ну и конечно же, куда без стресса. Постоянный стресс и сильные эмоциональные потрясения тоже способствуют истощению фолликулярного запаса.

Симптомы истощения яичников

Женщина может даже не подозревать о том, что в её организме происходят опасные для здоровья изменения. Невозможно почувствовать, что запас фолликулов в яичниках исчерпан.

Когда он подходит к концу, постепенно падает уровень эстрогена — этого один из главных женских половых гормонов, который вырабатывается в яичниках. Кстати, от него зависит не только способность к зачатию. Эстроген влияет на женскую фигуру, эластичность кожи и внешний вид волос.

«Параллельно с угасанием функции яичников растёт уровень других гормонов — лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Так организм пытается компенсировать дефицит эстрогенов», — отметил врач.

Заподозрить синдром можно по редким и нерегулярным менструациям — это главный симптом. Также на гормональный сбой может указывать повышенная потливость и утомляемость, боль во время секса.

«Врач назначит УЗИ органов малого таза и лабораторные анализы на гормоны. Только после обследования можно точно поставить диагноз», — отметил специалист.

Можно ли вылечить синдром

Если кратко, то нет. Синдром истощения яичников не лечится. Но процесс можно замедлить и контролировать с помощью заместительной гормональной терапии. Также для поддержания гормонального фона в норме нужно соблюдать полезные привычки:

полноценный ночной сон не менее 8 часов?

разнообразное питание,

адекватные физические нагрузки,

профилактический осмотр у гинеколога раз в полгода.

Важно в целом внимательно следить за своим состоянием, своевременно посещать врача и регулярно проверять уровень гормонов — эстрадиола, ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона и дегидроэпиандростеронсульфата (ДГА-S). От их баланса во многом зависят женское здоровье, красота и молодость, заключил специалист.

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