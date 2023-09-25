Диетолог призвал женщин регулярно есть рыбу и овощи

Женщинам рекомендуется регулярно есть рыбу и овощи. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

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— В питании женщинам часто не хватает некоторых веществ, что может привести к очень большим проблемам. Это железо, витамин D3, витамин В12 и реже кальций, — сказал он.

В связи с этим представительницы женского пола должны добавить в свой рацион рыбу, овощи и другие продукты. Для поддержания уровня кальция нужно включить в рацион кисломолочную продукцию, рассказал специалист в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен».

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