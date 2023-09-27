Врач рассказала, как снизить риск сердечных заболеваний

Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Наталья Савицкая рассказала, как снизить риск сердечных заболеваний, сообщает ИА «Время Н». По словам эксперта, сердечные заболевания — самая частая причина смерти по всей России, в том числе и в Нижегородской области.

Чтобы сохранить здоровье сердца, врач советует избавиться от вредных привычек и регулярно заниматься спортом. Также следует пить не менее 2 литров воды каждый день, есть больше овощей и фруктов, не менее двух раз в неделю употреблять рыбу.Наталья Савицкая напомнили, что с 19 лет необходимо раз в три года проходить диспансеризацию, а 40 — каждый год.