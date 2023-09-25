5 проблем с ногтями, которые нельзя игнорировать

По внешнему виду ногтей часто можно получить информацию о здоровье человека. Если вы заметили какие-либо изменения, стоит записаться на прием к врачу.

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Какие проблемы с ногтями могут сигнализировать о развитии заболеваний? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Круглые вмятины на ногтях

Такая деформация ногтей часто встречается у людей, страдающих кожными заболеваниями, например, псориазом и экземой. Также появление углублений на ногтях, небольших круглых ямок, может быть связано с очаговой алопецией — аутоиммунным заболеванием, вызывающим выпадение волос.

Симптом барабанных палочек

Симптом барабанных палочек, или пальцы Гиппократа - это утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп. Кончики пальцев становятся больше и ногти будто загибаются вокруг них. Обычно это состояние развивается в течение нескольких лет.

Симптом барабанных палочек может указывать на:

Низкий уровень кислорода в крови.

Заболевание легких, в том числе рак, туберкулез, хроническая обструктивная болезнь легких.

Проблемы с сердцем: инфекционный эндокардит, порок сердца.

Цирроз печени, болезнь Крона.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Койлонихия

Это одна из форм изменения ногтевой пластины, которая сопровождается ее истончением и деформацией. Ноготь становится вогнутым и приобретает ложкообразную форму.

Такое состояние часто является симптомом железодефицитной анемии. Также койлонихия может быть вызвана проблемами с печенью, например, гемохроматозом. У людей, страдающих этим заболеванием, организм усваивает слишком много железа из пищи.

Ногти Терри

Это состояние ногтей, при котором более двух третей ногтевой пластины выглядят белыми, за исключением узкой красной или розовой полоски на кончике. Оно может быть возникать у человека в процессе старения, а также при серьезных заболеваниях: сердечной недостаточности, диабете, циррозе печени, почечной недостаточности, туберкулезе и вирусном гепатите.

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