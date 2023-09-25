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5 проблем с ногтями, которые нельзя игнорировать

По внешнему виду ногтей часто можно получить информацию о здоровье человека. Если вы заметили какие-либо изменения, стоит записаться на прием к врачу.

5 проблем с ногтями, которые нельзя игнорировать
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Какие проблемы с ногтями могут сигнализировать о развитии заболеваний? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Круглые вмятины на ногтях

Такая деформация ногтей часто встречается у людей, страдающих кожными заболеваниями, например, псориазом и экземой. Также появление углублений на ногтях, небольших круглых ямок, может быть связано с очаговой алопецией — аутоиммунным заболеванием, вызывающим выпадение волос.

Симптом барабанных палочек

Симптом барабанных палочек, или пальцы Гиппократа - это утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп. Кончики пальцев становятся больше и ногти будто загибаются вокруг них. Обычно это состояние развивается в течение нескольких лет.

Симптом барабанных палочек может указывать на:

  • Низкий уровень кислорода в крови.
  • Заболевание легких, в том числе рак, туберкулез, хроническая обструктивная болезнь легких.
  • Проблемы с сердцем: инфекционный эндокардит, порок сердца.
  • Цирроз печени, болезнь Крона.
  • Проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Койлонихия

Это одна из форм изменения ногтевой пластины, которая сопровождается ее истончением и деформацией. Ноготь становится вогнутым и приобретает ложкообразную форму.

Такое состояние часто является симптомом железодефицитной анемии. Также койлонихия может быть вызвана проблемами с печенью, например, гемохроматозом. У людей, страдающих этим заболеванием, организм усваивает слишком много железа из пищи.

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Ногти Терри

Это состояние ногтей, при котором более двух третей ногтевой пластины выглядят белыми, за исключением узкой красной или розовой полоски на кончике. Оно может быть возникать у человека в процессе старения, а также при серьезных заболеваниях: сердечной недостаточности, диабете, циррозе печени, почечной недостаточности, туберкулезе и вирусном гепатите.

Линии Бо

Линии Бо, или борозды Бо-Рейли - это патология ногтевой пластины, которая проявляется дугообразными удлиненными углублениями. Причинами их появления могут быть:
  • Травмы.
  • Инфекции.
  • Диабет.
  • Состояния, при которых суженные кровеносные сосуды снижают приток крови к рукам и ногам. Это называется заболеванием периферических артерий.
  • Болезни, сопровождающиеся высокой температурой: скарлатина, корь, эпидемический паротит и пневмония.
  • Дефицит цинка.
  • Некоторые виды лекарств, включая ретиноиды, и химиотерапия.
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