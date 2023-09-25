Можно ли беременным есть малиновое варенье

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, что малиновое варенье содержит элементы, очень полезные для беременных, но употреблять его следует с осторожностью и понемногу, сообщает NEWS.ru.

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Микитюк пояснила, что малиновое варенье полезно женщинам в положении из-за того, что содержит большое количество железа и фолиевой кислоты. Они предотвращают анемию и способствуют нормальному формированию плода.

По ее словам, такое варенье – продукт насыщенный и активный. Поэтому аллергия на него может появиться не только в период беременности, но и при грудном вскармливании, так как в это время организм «может давать непредсказуемые реакции».